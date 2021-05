Red Bull Ring, Collectifs 2 : Racing Team Turkey remet cela

Comme ce matin, on retrouve les trois mêmes leaders de catégorie. En LMP2, l’Oreca 07 #34 de Racing Team Turkey a de nouveau été la plus rapide de ces essais privés en vue des 4 Heures du Red Bull Ring qui se dérouleront dimanche (départ à 11 heures). Avec un 1’22”06, Logan Sargeant devance à nouveeau l’Aurus 01 #26 de G-Drive Racing de 0.041s et l’Oreca 07 #37 de Cool Racing (à 0.176s). Cette dernière a signé le meilleur temps des Pro Am.

Les Oreca 07 #41 de Team WRT et #22 de United Autosports se classent 4e et 5e.

La Duqueine M30-D08 #4 de DKR Engineering (Laurents Horr) est à nouveau au somment de la hiérarchie LMP3. Le pilote allemand devance les Ligier JS P320 #8 de Graff et #15 de RLR MSport.

En GTE, doublé des Ferrari 488 GTE d’Iron Lynx, la #60 devant la #83 de l’équipage féminin. Le top 3 est complété par la Ferrari #55 de Spirit f Race. Comme lors de la séance matinale, les Porsche 911 RSR-19 ne font pas à la fête.

A noter plusieurs drapeaux rouges dont l’un pour la Ligier JS P320 #3 de United Autosports, un autre pour l’Oreca 07 #28 d’IDEC Sport et le dernier pour l’Oreca 07 #24 d’Algarve Pro Racing.

Place au début du meeting demain avec la première séance d’essais libres à 13 heures et le Bronze Test.