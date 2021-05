Red Bull Ring (C2) : Orhès Racing et Les Deux Arbres prennent le taureau par les cornes

Communiqué de Presse :

Deuxième et dernière course du week-end, à 16 heures, samedi 15 mai à Spielberg, en Autriche. Le temps a été plus indulgent pour les pilotes de la Ligier European Series, qui se sont de nouveau bien battus pour le haut du classement. La Ligier JS2 R #24 d’Orhès Racing remporte sa première victoire dans la catégorie JS2 R après avoir signé trois podiums depuis le début de la saison. Côté Ligier JS P4, c’est la #34 de Les Deux Arbres qui remporte les honneurs.

La météo n’en aura fait qu’à sa tête lors de la deuxième manche de la Ligier European Series sur le Red Bull Ring en Autriche. Alors que la première course s’est déroulée par temps très humide, la deuxième course, elle, a eu lieu sous un beau soleil.

Partie en pole position, la Ligier JS P4 #33 de Les Deux Arbres pilotée par Jacques Nicolet se fait ravir le lead par la #23 de HP Racing by Monza Garage avec Jacopo Faccioni aux commandes. La voiture de l’équipe italienne s’envole à l’avant du peloton. La #34 de Les Deux Arbres avec Patrice Lafargue remonte très rapidement sur sa voiture sœur, la #33, et la dépasse au quatrième tour.

Après avoir opéré son changement de pilote, la Ligier JS P4 #23 est pénalisée par un drive through pour excès de vitesse dans la voie des stands. Déjà dépassée par Patrice Lafargue au volant de la #34, elle perd la deuxième place face à la #33 de Jacques Nicolet. Avec une avance de 45 secondes sur sa concurrente la plus proche, la #34 conserve la tête de la course jusqu’au passage du drapeau à damier et signe le meilleur temps en course en 1:37.544. Malgré les tentatives de dépassement de la #23 avec Alessandro Cicognani, la #33 de Les Deux Arbres parvient à conserver sa deuxième place. L’équipe italienne HP Racing Team by Monza Garage termine troisième.

Côté Ligier JS2 R, c’est la #25 d’Orhès Racing avec Julien Fébreau qui prend la tête de la course avec un très bon départ depuis la troisième place de la grille. Elle creuse l’écart avec sa voiture sœur la #24 pilotée par Olivier Pernaut, partie en pole position et en plein duel avec Natan Bihel, à bord de la #53 de M Racing. Plus loin sur la grille, la Ligier JS2 R #17 d’Arctic Energy emmenée par Povilas Jankavicius est talonnée par la #95 de CTF Performance pilotée par Nicolas Beraud, tandis que les deux voitures de COOL Racing se battent pour la septième place du classement. Un duel serré entre la #13 de Maurice Smith et la #4 de Cédric Oltramare se termine par un contact et un tête à queue de la #13. Un incident qui vaut une pénalité de drive through à la #4.

Après avoir dépassé la Ligier JS2 R #24 d’Orhès Racing, Natan Bihel sur la #53 de M Racing s’attaque à Julien Fébreau à bord de la #25 d’Orhès Racing et prend la tête de la course. Derrière eux, la #69 de M Racing pilotée par Laurent Millara subit les attaques répétées de la #95 de CTF Performance. Après un blocage de roues dans le virage un, la #69 cède la quatrième place à la #95 qui se lance alors à la poursuite de la #25. La lutte pour la troisième place du podium est longue et intense. Les deux concurrentes entrent plusieurs fois en contact et les pneus sont durement éprouvés. Après un nouveau contact, CTF Performance prend le dessus sur la #25 d’Orhès Racing. Plus loin sur la piste, la #17 d’Arctic Energy et la #13 de COOL Racing jouent au jeu du chat et de la souris en se dépassant à plusieurs reprises. C’est finalement la voiture d’Arctic Energy qui garde le dessus, tandis que la #13 est à nouveau attaquée par sa voiture sœur la #4 de COOL Racing.

Pour le non-respect de la fenêtre d’arrêt au stand, la #4 de Cédric Oltramare est pénalisée par un stop and go de sept secondes. Sur l’avant du peloton, l’écart se réduit dangereusement entre la Ligier JS2 R #53 de Natan Bihel et la #24 désormais pilotée par Mathieu Martins. Plus rapide que sa concurrente, la #24 effectue un dépassement moins d’une vingtaine de minutes avant la fin de la course et s’arroge ainsi la victoire. Elle passe la ligne d’arrivée devant la #53 avec une avance de sept secondes. Entre temps, la #69 de M Racing a récupéré la troisième place après avoir dépassé la #95 de Gilles Poret. La voiture de CTF Performance doit désormais faire face aux assauts de la #13 de COOL Racing, qui prend le dessus et s’empare de la quatrième place du classement.

Une dernière lutte à lieu dans le dernier tour entre la #95, la #4 et la #25. Malgré une belle défense, la #95 de CTF Performance perd la cinquième place au profit de la deuxième voiture de COOL Racing, la #4. La #25 d’Orhès Racing et du duo Julien Fébreau / Alain Bucher termine septième devant la #17 d’Arctic Energy emmenée par Sergey Egorov et Povilas Jankavicius.

Patrice Lafargue, Les Deux Arbres, Ligier JS P4 #33, Vainqueur JS P4 Course 2 :

« La première course ce matin a été un peu compliquée. On a fait tout ce qu’il ne fallait pas faire. Mais cela m’a permis de faire connaissance avec la Ligier JS P4 que je ne connaissais pas du tout. Cet après-midi pour la deuxième course, tout s’est aligné. On a même eu une météo favorable. C’était un grand plaisir de découvrir cette voiture et l’ambiance de cette série Ligier qui est vraiment très sympa. Je me suis rapidement senti bien dans la voiture ce qui est important pour tout pilote. Elle a de bonnes réactions et elle met tout de suite en confiance. Une belle découverte ! »

Olivier Pernaut, Orhès Racing, Ligier JS2 R #24, Vainqueur JS2 R Course 2 :

« Nous sommes très contents ! Nous sommes partis de la pole position pour cette deuxième course grâce à une très bonne stratégie de l’équipe. La course s’est très bien déroulée malgré un départ compliqué. J’étais un peu bloqué dans un entonnoir au premier virage. Nous avons roulé à un rythme régulier à deux-trois dixièmes de Natan [Bihel] qui était devant. Nous avions calculé notre coup ! Mathieu devait ensuite assurer lors de son relais sur la deuxième partie de la course. Et c’est ce qu’il a fait ! Il a rattrapé les cinq secondes qui nous séparaient de Natan et passé la ligne d’arrivée avec une avance de sept secondes. »

Mathieu Martins, Orhès Racing, Ligier JS2 R #24, Vainqueur JS2 R Course 2 :

« Je suis très heureux de ce résultat. Nous avons beaucoup travaillé avec Olivier pour préparer ce meeting. Nous nous sommes entraînés sur le simulateur d’Orhès Racing. C’est vraiment important quand on ne connaît pas un circuit. Cela nous permet d’être tout de suite plus rapide et cela a payé ce week-end ! »

Clap de fin de cette deuxième manche en Autriche. Le plateau de la Ligier European Series retournera sur la piste les 4 et 5 juin prochains en France, pour le Heat du Castellet.

