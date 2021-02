racing one vise plusieurs programmes en GT3 et GT4

Les Allemands de racing one seront présents sur plusieurs fronts cette saison, toujours en partenariat avec Hella Pagid, la marque de plaquettes de frein. « En 2021, nous poursuivrons l’activité de sponsoring de la même manière afin de développer davantage notre marque de manière ciblée et d’accroître encore notre notoriété, également parmi les mécaniciens en sport automobile grâce à une large couverture médiatique », a déclaré Lars Brylka, directeur général de Hella Pagid.

Une Ferrari 488 GT3 sera à nouveau engagée en Nürburgring Endurance Series et aux 24 Heures du Nürburgring dans la classe SP9-Am. Avant de connaître un souci de transmission, racing one était en lice pour un podium de catégorie sur le double tour d’horloge de l’Eifel 2020.

racing one, l’équipe créée par Martin Kohlhaas, sera présente en parallèle dans deux autres championnats avec des Audi R8 LMS GT4, à savoir le DTM Trophy et l’ADAC GT4 Germany. D’autres séries européennes en GT3 et GT4 restent à l’ordre du jour chez racing one.