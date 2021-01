Racetivity avec une Mercedes pour Collard/Samani

Après une très belle prestation aux 24 Heures de Dubai terminées à la 7e place, Racetivity fera rouler sa Mercedes-AMG GT3 en Ultimate Cup Series cette saison.

La structure de François Gagneux et Arnaud Fouquet fera rouler la Mercedes dans le Challenge GT Endurance. Manu Collard et Charles-Henri Samani se partageront le volant de l’AMG. Les deux pilotes étaient de l’aventure à Dubai en compagnie de François Perrodo et Matthieu Vaxiviere.

La saison Ultimate Cup Series doit débuter du 19 au 21 mars à Nogaro.