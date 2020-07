Quinze Ligier JS2 R et Ligier JS P4 prêtes à s’attaquer au mythique circuit de Spa-Francorchamps

Communiqué de Presse : La première saison de la Ligier European Series a été lancée avec succès sur le circuit du Castellet en France, il y a deux semaines, les 17-18 juillet derniers. Place maintenant au deuxième Heat de la saison, sur le circuit de Spa-Francorchamps les 7-8 août prochains. Toujours une grille bien fournie avec quinze Ligier JS2 R et Ligier JS P4. De nouveaux pilotes en Ligier JS2 R, et une nouvelle équipe anglaise en JS P4, Raw Motorsport, seront de la partie. Sur un circuit aussi exigeant que Spa-Francorchamps, de belles batailles sont attendues !

Ligier JS2 R : Cool Racing et Sébastien Baud, grands vainqueurs au Castellet, ne comptent rien lâcher !

Lors du premier Heat au Castellet, Sébastien Baud, 19 ans, originaire de Haute-Savoie, au volant de la Ligier JS2 R #74 de l’équipe suisse Cool Racing a dominé la concurrence en remportant une pole position et la victoire de catégorie aux deux courses du week-end.

« Je suis super excité, comme un enfant, nous confie Sébastien. Reprendre le volant après seulement trois semaines c’est super ! Et puis ce sera ma première fois à Spa. Ça fait des années que je voulais y aller mais ça ne s’était jamais fait. C’est un circuit mythique, très rapide. J’essaie de ne pas trop penser au fait que je suis en tête du championnat et d’y aller dans le même état d’esprit que pour la première course : sérieux et motivé avec comme objectif la victoire. Je me prépare avec mon équipe mentalement et physiquement. Je regarde des vidéos, je m’entraîne sur simulateur, j’analyse des datas. J’ai hâte d’y être ! »

En deuxième et troisième position du classement général, deux Ligier JS2 R de l’équipe française M Racing : la Ligier JS2 R #69 d’Erwan et Natan Bihel, qui ont terminé sur la deuxième marche du podium des deux courses, et la Ligier JS2 R #66 pilotée par Laurent Millara, qui a fini en quatrième et troisième position.

Attention également au très rapide Victor Shaytar sur la Ligier JS2 R #45 de MV2S Racing qui a signé la première pole position de la saison et les meilleurs chronos en course 1 et 2. Sur sa voiture sœur la #46, Antoine Chapus sera accompagné d’un nouveau co-équipier, le belge Laurent Richard, habitué des coupes Peugeot.

Trois autres nouveaux pilotes feront leur début en Ligier European Series.

Chez TM Evolution, le suisse Harry Eak, pilote AM en 2019 dans le Championnat de France FFSA GT, prendra le volant de la Ligier JS2 R #25 aux côtés de Bruno Chaudet.

Pour la Ligier JS2 R #38 de HRC qui avait terminé troisième de la course 1 au Castellet avec le duo Marc Guillot et Jean-Marc Thevenot, c’est le français Fabien Michal, champion de France GT4, et le jeune et prometteur pilote luxembourgeois Clément Seyler qui prennent la relève.

Ligier JS P4 : Raw Motorsport, nouvel arrivant, prêt à défier HP Racing Team et Milo Racing

En Ligier JS P4, HP Racing Team et Andrea Dromedari au volant de la #50 leader de la catégorie devront composer avec deux nouveaux concurrents. Tout d’abord M Racing et sa Ligier JS P4 #16 emmenée par le jeune pilote français Sacha Lehmann de l’Institut de Pilotage Automobile qui n’avait pu prendre part à la première course pour raison médicale. Et ensuite l’équipe anglaise Raw Motorsport et sa Ligier JS P4 #27 pilotée par les frères Andrew et Jeremy Ferguson.

« Je cours avec mon frère Jeremy depuis maintenant 15 ans sur des Radical – toutes classes confondues – et sur des Spyder, et déjà avec l’équipe Raw Motorsport, explique Andrew. Nous avons acheté une Ligier JS P4 l’année dernière et une Ligier JS P3. Les LMP3s sont plus chères à faire rouler alors que la JS P4 nous permet de faire des week-ends de course plus raisonnables. C’est pour ça que nous avons les deux ! Nous avons prévu de faire plusieurs courses en Ligier European Series cette année, et peut être la saison complète l’année prochaine. Nous adorons les circuits en Europe, surtout Spa. Nous sommes impatients d’y être ! »

Il faudra aussi compter avec la Ligier JS P4 #81 de l’équipe 100% belge Milo Racing et de ses pilotes Christophe Nivarlet et Kevin Balthazar, qui ont terminé deuxième et troisième des deux courses. Une équipe prête à décrocher sa première victoire et faire honneur à sa terre natale.

Les deux Ligier JS P4 de Larbre Compétition présentes pour la première manche seront absentes à Spa mais devraient faire leur retour pour le reste de la saison.

Le Spa Heat commencera le vendredi à 10h15 avec une séance d’essais libres d’une heure. Les deux séances de qualifications de vingt minutes qui détermineront les grilles de départ de chaque course sont prévues le vendredi après-midi à 13h55 et 16h15. Les deux courses d’une heure sont organisées le samedi matin à 9h20 et le samedi après-midi à 13h15.

La liste des engagés est ici