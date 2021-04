Qui se cache derrière Podium Advanced Technologies ?

Si vous ne connaissiez pas encore Podium Advanced Technologies, le projet Glickenhaus Racing en LMH pour le WEC et les 24 Heures du Mans a mis la société italienne sur le devant de la scène. Basée à Pont-Saint-Martin à quelques kilomètres de la sortie du Tunnel sous le Mont Blanc, Podium Advanced Technologies est présent dans une multitude de domaines qui vont bien au-delà du sport automobile.

Trois ingénieurs ont lancé la structure en 2011 à Turin jusqu’au déménagement à Pont-Saint-Martin en 2016. Trois métiers opèrent selon sa propre ligne de management : sport automobile, ingénierie automobile, systèmes de batteries. Francesco Monti est responsable du développement des groupes moto-propulseurs, Massimiliano Turco gère la conception électronique, Igor Zanetti a le rôle d’ingénieur pour la conception et Luca Ciancetti est en charge de l’ingénierie automobile et sport auto.

Podium Advanced Technologies collabore avec des entités telles que Pininfarina, Marelli, Ducati, Audi, Maserati, Glickenhaus, Dallara, JAS Motorsport ou encore Hitachi Rail.

Concernant la partie sport auto, les Italiens comptent huit participations aux 24 Heures du Nürburgring ainsi que le management d’ingénieurs au sein d’équipes roulant en Italian GT.

A Pont-Saint-Martin, on sait tout faire ou presque. Podium Advanced Technologies a construit le groupe moto-propulseur électrique et la batterie de la Sibylla GG80, une berline de luxe. Une équipe roulant en SUPER GT (GT300) utilise la solution italienne pour le stockage d’énergie haute tension. Il y a aussi la conception et le développement d’un pack de batteries personnalisé pour les applications ferroviaires qui supprime le besoin de lignes électriques aériennes. Le maritime n’est pas oublié avec l’électronique de distribution d’énergie sur mesure pour l’un des bateaux à moteur électrique les plus puissants au monde. La batterie de la Ren, premier véhicule de la marque chinoise Tecrules, est aussi conçue en Italie avec la possibilité d’avoir une charge de 80% en moins de 15 minutes.

Podium Advanced Technologies assemble des faisceaux de câbles complets pour des voitures de course et de route, conçoit des arceaux de sécurité pour des supercars. On y trouve même de la restauration de voitures classiques et futures classiques en gardant le style vintage et l’esthétique de la voiture. Le caractère de l’esprit des modèles originaux est conservé tout en améliorant la performance avec l’ajout de mécaniques retravaillées, de nouvelles technologies et des composants modernes. C’est le cas avec Automobili Amos et la construction de 20 Lancia inspirées de la Delta S4.

Le projet en cours concerne la 007 LMH dont le système électronique basé sur un système Bosch Motorsport a été développé via des solutions personnalisées. L’ensemble des performances du véhicule est géré par Podium Advanced Technologies grâce à des applications logicielles de simulation dynamique et au projet de système de suspension.

Pour ce programme LMH, Luca Ciancetti peut compter sur Mark Tatham, ingénieur en chef du projet, qui a travaillé en F1 chez Toro Rosso, McLaren, HRT, Williams et Toyota. Chris Hornby (F1, NASCAR) est en charge de l’installation du moteur, Barry Harvey (5 ans chez Porsche en LMP1) du châssis, Mark Lindley (+30 ans d’expérience en F1, aéronautique, véhicule électrique) de la suspension, la direction et les freins, Massimiliano Turco la partie électronique et Igor Zanetti le moteur et les systèmes. Matteo Cavedoni fait office de team manager depuis 2018.

Pour terminer, Podium Advanced Technologies a été classé par le Financial Times parmi les 1000 entreprises à la croissance la plus rapide d’Europe.