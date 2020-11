Qui pour piloter les Peugeot en Le Mans Hypercar ?

Si vous deviez choisir six pilotes pour emmener Peugeot sur la plus haute marche du podium aux 24 Heures du Mans et en Championnat du Monde d’Endurance, vous prendriez qui ? Si vous vous posez cette question, Peugeot se la pose également. Le constructeur français prépare son retour dans la catégorie reine de l’Endurance et il va forcément falloir recruter des pilotes.

Notre message posté hier soir sur la page Facebook d’Endurance-Info pour savoir qui vous verriez au volant des Peugeot a suscité de l’engouement. Un rapide tour d’horizon a permis de noter 46 noms. On ne sait pas combien de CV vont arriver sur le bureau de Jean-Marc Finot et son équipe. Si on vous écoute, les deux Peugeot seront pilotées par Loïc Duval, Simon Pagenaud, Jean-Eric Vergne, Sébastien Bourdais, Romain Dumas et André Lotterer. Dans le cas d’une troisième auto : Olivier Pla, Romain Grosjean, Thomas Laurent. Voilà l’identité des pilotes qui reviennent le plus souvent suite au message publié hier soir sur Facebook.

Il y a les noms que vous, lecteurs, avez suggéré, ceux que Peugeot a en tête, ceux que nous avons entendu dans les différents paddocks ces derniers mois et ceux sur qui nous mettons une pièce pour rejoindre le programme Le Mans Hypercar.

Les questions que les constructeurs se posent avant de recruter un pilote pour un nouveau programme sont connues : expérience, fiabilité, rapidité, capacité à faire partie d’un groupe, marketing, marge de progression. Peugeot a remporté les 24 Heures du Mans 1993 en faisant confiance à Eric Hélary et Christophe Bouchut (avec Geoff Brabham), tous deux rookies et qui, ce n’est pas un secret, ne partiront pas en vacances ensemble. Pourtant, les deux ont fait le job sur la piste. C’était il y a près de 30 ans… Le monde de l’endurance a bien évolué depuis. Pour composer un équipage, vous pouvez faire confiance à l’expérience, à la jeunesse ou un mix des deux. Il n’est pas nécessaire de toujours taper dans le vivier des ex-F1 pour gagner.

De notre côté, nous n’avons pas listé 46 noms mais 22, ce qui est déjà beaucoup et même trop. Bien plus de prétendants que d’élus. Certains nous ont confirmé être en contact avec la marque au Lion, d’autres aimeraient bien être sur la liste. Cette liste est bien entendu non exhaustive.

Albuquerque Filipe : Le Portugais fait partie des ténors de la catégorie LMP2 tout en brillant en DPi. Une valeur sûre de la discipline.

Bourdais Sébastien : Voir le nom du pilote sarthois n’a rien d’étonnant. Le pilote IndyCar était déjà de l’aventure Peugeot 908 et il a à coeur de revenir au Mans pour tenter de remporter la course.

Chatin Paul-Loup : Le champion ELMS 2019 chez IDEC Sport vise forcément un baquet dans la catégorie reine même s’il n’a pas l’expérience du LMP1 exception faite du Rookie Test chez Audi il y a quelques années.

Da Costa Antonio Felix : A 29 ans, le Portugais est champion Formula E pour le compte de la marque DS avec qui Peugeot compte bien s’appuyer pour son programme Le Mans Hypercar. Il compte déjà trois participations aux 24 Heures du Mans. Un nom à retenir…

Derani Pipo : Le Brésilien réalise de très belles choses aux Etats-Unis en DPi. Quand on gagne les 24 Heures de Daytona et Petit Le Mans, mais aussi les 12 Heures de Sebring à trois reprises, ça interpelle. Son nom revient assez régulièrement dans les discussions.

Di Resta Paul : Pigiste chez United Autosports, le Britannique fait partie des pilotes fiables pour aller au charbon mais cela ne fait pas tout.

Dumas Romain : La colossale expérience du pilote officiel Porsche pourrait être un sérieux atout dans l’effectif. Là aussi, un nom à ne surtout pas écarter. L’Alésien coche toutes les cases.

Duval Loïc (ICI) : Le retour de Peugeot dans la catégorie reine pourrait bien signifier aussi celui de l’ancien pilote Audi Sport pour la gagne au Mans, lui qui compte une victoire au Mans et un titre mondial. Le Chartrain fait partie des noms qui reviennent le plus souvent.

Grosjean Romain : Après sa période F1, un retour en Endurance n’est pas à exclure et voir le pilote Haas F1 chez Peugeot fait partie des rumeurs.

Jensen Mikkel : Le Danois, âgé de 25 ans, pourrait être la grosse cote. Son nom ne fait peut-être pas partie des plus cités mais attention à lui car sa marge de progression est encore importante.

Lapierre Nicolas : On ne peut pas occulter Nico Lapierre du deal malgré ses fonctions extra-sportives chez Cool Racing. Sa pointe de vitesse et sa faculté à travailler en groupe sont deux points forts.

Laurent Thomas : Si Peugeot veut faire confiance à la jeunesse, le Vendéen de 22 ans peut séduire Peugeot après un passage éclair chez Toyota en LMP1.

Lopez José Maria : La présence de l’Argentin peut surprendre, mais le nom du pilote Toyota Gazoo Racing est cité parmi les prétendants alors que Toyota sera en LMH dès la saison prochaine.

Lotterer André : Il était l’homme du combat chez Audi en LMP1 puis chez Porsche. L’arrivée de Porsche en Formula E l’a repoussé des paddocks d’endurance.

Makowiecki Frédéric : Ses essais avec Peugeot pour la saison 2012 étaient concluants, mais le programme s’est arrêté brutalement. Il a ensuite été la ‘roue de secours’ de Porsche en LMP1 en tant que suppléant. Le pilote officiel Porsche connaît le fonctionnement d’un pneumatique comme personne et sa pointe de vitesse n’est plus à démontrer.

Marciello Raffaele : Il n’a pas l’expérience du prototype, mais l’Italien ne mettrait certainement pas longtemps à se faire une place. Rompu aux courses GT3 pour le compte de Mercedes-AMG, Marciello pourrait faire partie des pilotes capables de relever un nouveau défi avec succès.

Nasr Felipe : Le Brésilien a trouvé sa voie en Endurance avec le programme DPi sur une Cadillac. Il lui reste maintenant à s’émanciper en dehors du territoire américain.

Nato Norman : Transfuge de la monoplace, le Français n’a pas mis longtemps à briller sur les courses longues. Son nom est souvent cité pour rejoindre Peugeot.

Pagenaud Simon : Comme son compatriote Sébastien Bourdais, le Poitevin était là du temps de la 908 et il ne serait certainement pas contre un programme Endurance en fonction de ses activités en IndyCar dans deux ans.

Pla Olivier : Il aurait dû faire partie de l’effectif Peugeot en 2012 avant l’arrêt du programme. Le Toulousain reste l’un des meilleurs pilotes de la planète Endurance. Peugeot serait bien avisé de lui donner une seconde chance.

Vaxiviere Matthieu : Rapide, fiable, facile à travailler et très bon communicant. Le Limougeaud a tous les ingrédients pour faire partie de l’aventure Peugeot.

Vergne Jean-Eric : S’il y a un nom qui revient fréquemment dans les conversations, c’est bien celui de l’ancien pilote F1. Ses liens avec DS sont en place et il connaît bien les courses d’endurance avec de belles performances à la clé.

Vous le voyez, les noms ne manquent pas, mais avec deux autos, il faut en sortir seulement six…