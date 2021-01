Qui est Frédéric Lequien, le nouvel homme fort de LMEM ?

Ce début d’année 2021 correspond à l’arrivée d’une nouvelle tête dans l’organigramme de Le Mans Endurance Management suite à l’arrivée de Frédéric Lequien. Gérard Neveu, directeur général du WEC depuis la création du championnat en 2012, a quitté ses fonctions fin 2020 pour relever de nouveaux challenges professionnels. Il avait en charge en parallèle l’European Le Mans Series depuis la reprise de série par l’ACO.

On entendait ici et là la rumeur d’un recrutement en interne avec pourquoi pas Cyrille Taesch-Wahlen, qui gère actuellement avec succès l’Asian Le Mans Series. Finalement, le recrutement a été fait en externe.

Âgé de 48 ans, le nouvel homme fort de Le Mans Endurance Management était plutôt habitué jusque-là aux spéciales du Silk Way Rally. Sa société Bullitt Sport co-organise le rallye-raid dont la 11e édition doit débuter en juillet prochain à Omsk. Dix étapes traversant la Russie, la Mongolie et la Chine seront au programme sur un total de 5000 km.

Bullitt Sport est actif dans le marketing événementiel, l’organisation d’événements, la stratégie marketing, le conseil en management, la coordination d’événements et le conseil marketing.

Le nouveau directeur général du WEC et de l’ELMS a débuté sa carrière dans une agence de publicité en 1998 avant de rejoindre Eurosport Events comme responsable du sponsoring pour les LG Super Racing Weekends qui regroupaient à cette époque le FIA GT, l’ETCC et les World Series by Renault. Il devient par la suite directeur adjoint du Dakar en 2004 chez ASO (Amaury Sport Organisation).

L’année 2011 marque la création de Bullitt Sport, sa société qui travaille en étroite collaboration avec les grandes marques, les constructeurs automobiles et les détenteurs d’événements de droits sportifs.

Bullitt Sport co-organise le Silk Way Rally, l’un des événements les plus populaires en Russie.

Dans un entretien donné à nos confrères d’Auto Hebdo en novembre dernier, Frédéric Lequien se félicitait de la direction que prenait l’Endurance avec l’hydrogène, ce qui tombe plutôt bien…