En ce début d’année 2020, on ne parle plus de Blancpain GT Series mais bien de GT World Challenge Europe. Le calendrier 2020 reste identique à ce qui a été annoncé précédemment avec à nouveau dix rendez-vous, cinq en Endurance, cinq en Sprint.

Le circuit du Nürburgring (4/5 septembre) fait son retour en Endurance, et pour marquer la finale 2020, la course de trois heures débutera à 18h45, ce qui donnera lieu à une arrivée en nocturne. Le timing change en Sprint sur quatre des cinq meetings avec des départs qui seront donnés à 14 heures. L’autre ajustement concerne le format des qualifications. La Q1 se tiendra le samedi matin sur 20 minutes pour donner la grille de départ de la course 1 qui se déroulera elle aussi le samedi. Le même schéma sera répété le lendemain pour la manche dominicale. La seule exception concerne Brands Hatch qui sera sur un week-end de deux jours.

Comme nous vous l’annoncions il y a quelques semaines, le règlement sportif subit lui aussi quelques aménagements. En GT World Challenge Europe Endurance Cup, un temps de ravitaillement en carburant devra être respecté, mais le temps de changement des pneus ne sera plus limité afin d’immobiliser les autos moins longtemps dans la voie des stands. L’objectif est de remettre en avant la stratégie.

Pour ce qui est des Total 24 Heures de Spa, l’arrêt technique sera bien réduit de cinq à quatre minutes. De plus, il pourra avoir lieu entre le début de la 12e heure et la fin de la 22e heure, y compris durant des périodes de neutralisation (FCY ou safety-car).