Quelles sont les procédures pour un meeting à huis clos ?

Jusqu’à septembre, il semble que le huis clos soit de rigueur pour les courses automobiles sur circuit en France. Cela concerne principalement l’European Le Mans Series au Paul Ricard à la mi-juillet et le Championnat de France des Circuits à Nogaro fin août.

Les mesures annoncées hier par le Premier ministre vont dans le sens du ‘le sport oui, mais pas plus de 5000 personnes dans l’enceinte et des mesures sanitaires strictes’. Le cadre est posé. Reste maintenant aux promoteurs de pouvoir organiser un meeting en prenant toutes les mesures. Qu’est ce qui sera imposé aux organisateurs pour mettre en place un meeting à huis clos ?

Gérard Neveu a bien voulu nous expliquer ce à quoi pourrait ressembler l’European Le Mans Series au Paul Ricard en juillet sans public. Le directeur général du WEC et de l’ELMS est en première ligne avec toute son équipe de LMEM et le Circuit Paul Ricard pour mettre sur pied le lancement de la saison 2020.

Avant toute chose, il convient de préciser en premier lieu que tout ce qui est mis en place peut être détricoté en fonction de la situation sanitaire au début de l’été. A ce jour, l’ELMS maintient ses dates du Paul Ricard (19 juillet) et de Spa (9 août). Même chose pour le WEC à Spa le 15 août. Le huis clos sera de rigueur.

“Nous travaillons quotidiennement sur toutes les procédures à mettre en place”, a déclaré Gérard Neveu à Endurance-Info. “Tout dépendra de la situation sanitaire au moment de la tenue des meetings et même avant ces meetings.”

La question des déplacements d’équipes venant de l’Europe entière est forcément à prendre en compte, mais, en l’état actuel des choses, les déplacements pour des raisons professionnelles pourraient se faire.

Un paddock European Le Mans Series représente environ 1200 personnes. Il ne sera pas question de faire vivre 1200 personnes dans une enceinte comme si de rien n’était. Des procédures clairement établies seront à respecter. Cela va de l’utilisation du masque à une probable prise de température. Le track walk sera géré différemment, tout comme les briefings, la grille de départ ou le podium. L’objectif sera toujours le même : réunir le moins de monde possible. Il ne sera pas possible de se réunir à plus de 10 personnes dans le paddock.

La restauration des équipes sera elle aussi inédite. Lors des essais GT World Challenge Powered by AWS au Paul Ricard, quelques jours seulement avant le début du confinement, il n’était pas question de se servir. L’habituel self service s’est transformé en service individuel. Vous donnez votre assiette, on vous sert. En mars dernier, le service fonctionnait très bien.

Les mélanges de flux seront eux aussi à proscrire, comme par exemple les relations de proximité entre les commissaires et les pilotes.

“J’ai conscience que les habitudes vont être cassées”, souligne Gérard Neveu. “Tout sera séquencé. Moi qui aime discuter avec les acteurs dans le paddock, ça ne sera pas possible de se réunir à 15 pour prendre un café. Toute l’équipe travaille sur le cahier des charges du huis clos avec les différentes parties. Nous avions déjà anticipé le huis clos car nous pensons que c’est possible. Il faut sauver les compétiteurs pour qu’il y ait des compétitions dans un cadre bien défini. Tout ce que l’on met en place est sous réserve de la situation après le déconfinement.”

Cette situation inédite concernera, bien entendu, les médias présents en European Le Mans Series avec une salle de presse repensée. Le travail sur place sera forcément différent avec une personne par table. Il faudra travailler différemment sans aller voir les acteurs de stand en stand comme par le passé. Tant que le sport reprend, on s’adaptera…