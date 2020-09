Quel plateau pour les Total 24H de Spa 2020 ?

On devrait connaître sous peu la liste des engagés des Total 24 Heures de Spa 2020 qui se dérouleront du 22 au 25 octobre. La classique ardennaise sera le théâtre des troisièmes rendez-vous du GT World Challenge Europe Powered by AWS et International GT Challenge Powered by Pirelli. Malgré le contexte sanitaire actuel compliqué, il faut s’attendre à voir plus de 50 GT3 pour ce qui s’annonce une nouvelle fois comme la course réservée aux GT3 la plus relevée au monde. De quoi fêter dignement le 20e anniversaire des GT à Spa.

Un rapide tour d’horizon des équipes permet de donner une première liste des engagés qui n’engage que Endurance-Info. Les équipages sont donnés à titre indicatif. Les paris sont ouverts…

Audi :

Audi Sport Team Saintéloc (Haase/Winkelhock/Müller)

Saintéloc Racing (Pâque/Blanchemain/Palette/Cresp)

Audi Sport Team WRT (Bortolotti/van der Linde/Rast)

Audi Sport Team WRT (Frijns/Mies/Vanthoor)

Belgian Audi Club Team WRT (Weerts/Stippler/Mortara)

Belgian Audi Club Team WRT (Breukers/Goethe/Hall)

Audi Sport Team Attempto (Drudi/Niederhauser/Vervisch)

Attempto Racing (Schramm/Schöll/Aka/Hutchison)

Mercedes :

Haupt Racing Team (Engel/Stolz/Abril)

Haupt Racing Team (Haupt/Afanasiev/Beretta)

AKKA-ASP Team (Marciello/Boguslavskiy/Fraga)

AKKA-ASP Team (Barthez/Beaubelique/Pla/Drouet)

AKKA-ASP Team (Hites/Légeret/Fontana)

Madpanda Motorsport (Perez-Companc/Assenheimer)

SPS automotive-performance (Pierburg/Baumann)

RAM Racing (Vos/Onslow-Cole/Macleod/Konrad)

JP Motorsport (Krupinsky/Lauda/Klien/Liebhauser)

HTP Motorsport (Ellis/Dontje/Ward)

BMW :

Boutsen Ginion Racing (Ojjeh/Vannelet/Klingmann/Lessennes)

Walkenhorst Motorsport (Farfus/Catsburg)

Walkenhorst Motorsport (Tomczyk/Yelloly/Pittard)

Porsche :

GPX Racing (Pilet/Jaminet/Campbell)

GPX Racing (Deletraz/Dumas/Preining)

Frikadelli Racing Team (Abbelen/De Silvestro/Bernhard)

KCMG (Imperatori/Burdon/Liberati)

KCMG (Christensen/Lietz/Estre)

Dinamic Motorsport (Engelhart/Cairoli/Müller)

Dinamic Motorsport (Sbirrazzuoli/De Leener/Rizzoli/Pedersen)

ROWE Racing (Andlauer/Werner/Bachler)

ROWE Racing ?

Herberth Motorsport (Renauer/Bohn/Allemann)

Herberth Motorsport (Renauer/Häring/Konstantinou) ?

Lamborghini :

Orange 1 FFF Racing Team (Lind/Mapelli/Caldarelli)

Orange 1 FFF Racing Team (Hamaguchi/Keen/Moccia/Giammaria)

Orange 1 FFF Racing Team (Moulin/Latorre/Chevalier/Proto)

Barwell Motorsport (Mitchell/Collard/Machitski)

Barwell Motorsport (Schandorff/Macdowall/Kujala)

Emil Frey Racing (Costa/Perera/Altoè)

Emil Frey Racing (Grenier/Siedler/Feller)

Honda :

Honda Racing (van der Zande/Farnbacher/Cameron ?)

McLaren :

Optimum Motorsport (Bell/Wilkinson/Osborne)

Bentley :

K-PAX Racing (Baptista/Soulet/Gounon)

K-PAX Racing (Pepper/Parente/Soucek)

CMR (Jean/Morris/Panciatici)

CMR (Umbrarescu/Tribaudini/Ricci/Lémeret)

Team Parker Racing (Kjaergaard/McKay/Bird)

Lexus :

Tech 1 Racing (Buret/Panis/Neubauer)

Ferrari :

AF Corse (Bertolini/Machiels/Hommerson/Serra)

AF Corse (Nielsen/Pier Guidi/Calado)

SMP Racing (Rigon/Sirotkin/Molina)

HubAuto Racing (Blomqvist/Kobayashi/Gomes)

Sky Tempesta Racing (Hui/Cheever/Froggatt/Fisichella)

Rinaldi Racing (Ehret/Mastronardi/Keilwitz/Perel)

Aston Martin :

Garage 59 (Adam/Goodwin/West/Martin)

Garage 59 (Haase-Clot/Watson/Pull)