Quatre Porsche au 1/12e disponibles chez Spark

Si vous pensez que le 1/43e est fait pour les enfants, que le 1/24e ne sert à rien et que le 1/18e est un peu petit, alors vous serez comblé avec ces nouveautés Spark au 1/12e.

Voici quatre Porsche 911 RSR des 24 Heures du Mans, la première étant la gagnante de la catégorie GTE-Am de l’édition 2018 aux mains de Matt Campbell, Julien Andlauer et Christian Ried. La Porsche du trio gagnant portait le #77 et elle était engagée sous la bannière du Dempsey Proton Racing. (Spark 12S021)

Passons à l’édition 2019 avec deux des quatre Porsche officielles, les #92 (Spark 12S018) et #93 (Spark 12S020). La #92 (avec une livré spécifique célébrant le titre mondial), emmenée par Michael Christensen, Kévin Estre et Laurens Vanthoor (soit l’équipage vainqueur du GTE-Pro en 2018) qui n’a pu faire mieux que neuvième de cette catégorie si disputée à seulement cinq boucles de la Ferrari 488 GTE victorieuse.

Du côté de la #93, Patrick Pilet, Nick Tandy et Earl Bamber sont quant à eux montés sur la troisième marche du podium GTE-Pro de cette édition où ils disposaient d’une 911 arborant les couleurs Brumos bien connues des passionnés d’endurance. L’équipage finissant néanmoins dans le même tour que le vainqueur de classe.

Terminons avec la RSR victorieuse en AM (Team Project 1) en juin dernier suite au déclassement de la Ford GT/Keating Motorsports. Ce sont donc Jörg Bergmeister, Egidio Perfetti et Patrick Lindsey, qui après être montés sur la deuxième marche lors de la cérémonie du podium ont hérité de la victoire le lendemain de la course. Rappelons que cette Porsche disposait d’une livrée “Art Car” pour cette épreuve (Spark 12S019).

Chacune de ces Porsche est disponible en pré-commande sur le site Spark et le tarif est de 369,95 euros l’unité.