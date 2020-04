Quand Laurens Vanthoor remportait Macau sur le toit

Macau est régulièrement le lieu de sorties de piste dans différentes séries. En 2016, la Coupe du Monde FIA GT a été le théâtre d’une sortie de Laurens Vanthoor, alors pilote Audi.

Le Belge, qui pointait à la 2e place à 15 minutes de l’arrivée, venait de se faire passer par son pote Earl Bamber (à l’époque, on ne parlait pas encore de Bamthor). La dérobade de l’arrière de l’Audi n’a pas pardonné et Laurens Vanthoor a terminé sa course sur le toit. Pas de bobo pour le pilote qui a pu s’extraire lui-même de l’habitacle. Cette sortie a mis un terme prématurément à la course avec un classement figé sur le tour précédent.

L’histoire retiendra que Laurens Vanthoor s’est imposé dans les rues de Macau en terminant sur le toit. Peu commun !

Spark a même sorti en édition limitée l’Audi R8 LMS de Laurens Vanthoor sur le toit.