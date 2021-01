Présent et avenir de K-PAX Racing avec Darren Law

En passant de Bentley à Lamborghini, K-PAX Racing débute une nouvelle relation avec un constructeur après le retrait de tout programme officiel de Bentley. L’équipe dirigée par Jim Haughey et Bob Raub, basée à Sonoma, a l’habitude de relever de nouveaux challenges, comme en 2020 où il a fallu faire la navette entre les Etats-Unis et l’Europe pour rouler en GT World Challenge Europe Powered by AWS (Endurance). Compte tenu des restrictions de voyage, K-PAX Racing fait son retour en GT World Challenge America Powered by AWS cette année avec deux Lamborghini Huracan GT3. Andrea Caldarelli et Jordan Pepper seront associés sur une des deux autos, la seconde étant pour Corey Lewis et Giovanni Venturini. K-PAX Racing, ce sont plus de 50 victoires et 100 podiums en GTWC America, aussi bien avec Porsche que Volvo, McLaren et Bentley.

Darren Law, project manager de K-PAX Racing

Pour ceux qui ne connaissent pas l’origine du nom de l’équipe, sachez qu’il est influencé par la série de livres écrits par Gene Brewer qui a donné naissance à un film avec Jeff Bridges et Kevin Spacey. K-PAX est le nom d’une planète visitée par un humain. L’écurie californienne doit débuter sa campagne 2021 sur ses terres à Sonoma pour l’ouverture de la saison début mars. Darren Law, project manager de K-PAX Racing, qui compte trois participations aux 24 Heures du Mans, est revenu pour Endurance-Info sur les objectifs de l’équipe.

Le choix de Lamborghini était la meilleure option ?

« Oui, la Lamborghini Huracan GT3 était le meilleur choix pour l’équipe. A la fin du programme Bentley, nous avons fait preuve de diligence en évaluant les différents constructeurs. Nous avons non seulement examiné la compétitivité de la voiture, mais également les relations de travail et le soutien possible. Lamborghini a coché toutes les cases et il s’est avéré que le moment était parfait pour nous unir et participer au GT World Challenge America Powered by AWS. »

Avoir deux pilotes officiels est un avantage ?

« Compte tenu du fait que nous changeons de marque, nous aurons une courbe d’apprentissage avec les nouvelles voitures. Avoir des pilotes officiels est un très gros avantage car ils connaissent les autos, ils ont les sensations et peuvent nous aider à nous guider si une situation est normale pour cette voiture ou irrégulière. Ils ont les connaissances et la compréhension des Huracan, nous savons qu’ils seront rapides et qu’ils pourront nous aider à mieux communiquer avec l’usine. »

Vous vous attendez à un bon plateau en GT World Challenge America ? Le retour des équipages Pro va dans le bon sens ?

« On ne sait jamais avec certitude le nombre de voitures aussi tôt dans la saison, mais on nous a dit qu’il y aurait une grille relativement importante cette saison. Nous sommes fiers de toujours courir à l’avant. Nous voulons rivaliser avec les meilleurs pour des victoires en course et le championnat. Pour cela, un équipage Pro est le moyen d’y arriver. »

L’équipe a beaucoup appris en 2020 avec le programme européen ?

« Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli étant donné qu’il s’agissait de notre première saison de course en Europe, mais nous sommes déçus des résultats. Nous avions un programme très bien géré et prometteur. Nous avons toujours été les Bentley les plus rapides avec un fort potentiel pour d’excellents résultats sur plusieurs courses, mais nous nous attendions à mieux. »

On pourrait revoir K-PAX Racing en Intercontinental GT Challenge à Indianapolis cette année ?

« Nous serons certainement à Indy car cela fait partie de la saison de course pour le championnat cette année, mais en ce qui concerne l’IGTC, c’est quelque chose dont nous discuterons avec Lamborghini au cours de la saison et la décision sera prise plus tard. »

A l’avenir, un retour en Europe est possible ?

« SRO a la série GT3 la plus puissante au monde, et nous avons adoré courir en Europe. Nous avons trouvé le niveau de compétition en GT World Challenge Europe Endurance Cup incroyablement relevé. Nous aimerions y retourner, mais ça ne sera pas pour 2021. Cependant, nous venons de signer un contrat de trois ans avec Lamborghini et l’option est là, après cette saison, de retourner en Europe ou peut-être en IMSA. Nous allons donc évaluer cela au cours de la saison et voir quel pourrait être le potentiel. »

K-PAX Racing garde un œil sur les 24 Heures du Mans si la course devait s’ouvrir aux GT3 ?

« C’est toujours une possibilité et nous aimerions y courir. Nous devons simplement voir comment les choses vont évoluer et prendre une décision si l’occasion se présente. »