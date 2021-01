Pratt Miller : de la Corvette C8.R à Safi

Avec Safi, on est loin de la Corvette C8.R. Pourtant, les deux ont la patte Pratt Miller. Si la Corvette lime le bitume des circuits américains, Safi est en pointe durant cette pandémie de Covid-19.

La société américaine lancée en 1989 par Gary Pratt et Jim Miller a développé un robot désinfectant qui commence à être utilisé dans différents aéroports (Detroit, Grand Rapids, New York). Safi combine des pulvérisateurs électrostatiques multi-têtes et des technologies autonomes pour fournir une couverture uniforme et complète sur les surfaces.

On ne parle pas de puissance et de BOP mais Safi a une autonomie de 5 heures pour parcourir 5 à 7 km et un réservoir de 60 litres de produit désinfectant. Safi est idéal pour la pulvérisation électrostatique de grands espaces et surfaces tels que les casiers dans les écoles, les tables de jeux dans les casinos, les points de contact élevés et les espaces communs dans les magasins à grande surface, les centres de villégiature, les navires de croisière, etc., permettant au personnel de maintenance de se concentrer sur les espaces qui nécessitent la touche personnelle d’un humain.

“Chez Pratt Miller, nous avons une histoire de 30 ans de résolution rapide de problèmes complexes avec une ingénierie intelligente et une technologie de pointe, et quand nous avons vu comment COVID-19 perturbait l’industrie du voyage, nous avons rapidement proposé notre produit aux aéroports”, a déclaré Simon Dean, vice-président de la mobilité et de l’ingénierie de base. “Safi est une solution qui nous permet de reprendre nos activités et notre vie quotidienne en toute sécurité.”