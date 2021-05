Portimao : 33 autos sur la liste des engagés !

Après Spa-Francorchamps, le FIA WEC se rendra à Portimao (Portugal) le mois prochain (13 juin) à l’occasion du deuxième rendez-vous de l’année sur une course d’un format de 8 heures. La liste des engagés fait état de 33 autos.

La nouveauté de la catégorie Hypercar est l’arrivée de la Glickenhaus 007 LMH confiée à Romain Dumas, Richard Westbrook et Ryan Briscoe.

Onze LMP2 sont attendues au Portugal. On attend encore le remplaçant de Loïc Duval chez Realteam Racing. Le Français sera retenu par d’autres obligations en IMSA aux Etats-Unis. Le troisième homme chez ARC Bratislava pour épauler Miro Konopka et Oliver Webb n’est pas encore connu.

Du côté du GTE-Pro, Porsche GT Team fera rouler trois pilotes dans ses deux 911 RSR avec Fred Mako sur la #91 et Michael Christensen sur la #92.

Après les déboires rencontrés en Belgique, Team Project 1 fera à nouveau confiance à Axcil Jefferies, Anders Buchardt et Dennis Olsen sur la Porsche 911 RSR #46. Kessel Racing engage une Ferrari 488 GTE pour Takeshi Kimura, Mikkel Jensen et David Fumanelli. L’équipage de la Porsche 911 RSR/Dempsey-Proton Racing #88 est remanié. Julien Andlauer sera rejoint par Dominique Bastien et Marco Seefried.

La liste des engagés est ici