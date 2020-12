Porsche Unseen, les secrets du processus de création

Communiqué de Presse :

Dans un ouvrage intitulé Porsche Unseen, Porsche dévoile pour la première fois 15 concepts inédits. Ces modèles futuristes créés par le département de design de la marque entre 2005 et 2019 sont classés dans différentes catégories préfigurant l’avenir de l’automobile selon Porsche : « Spin-offs », « Little rebels », « Hyper cars » et « What’s next? ». Du premier coup de crayon à la production en série, Porsche révèle les secrets de son processus de création.

« Le design intemporel et innovant de nos sportives suscite l’engouement dans le monde entier », explique Oliver Blume, Président du Directoire de Porsche AG. « C’est sur ces études visionnaires que Porsche fonde son succès. Alliant tradition et technologies d’avenir, elles incarnent le design de demain. »

Les concepts inédits sont présentés en exclusivité dans une série d’articles publiée sur la Porsche Newsroom. 911:Magazin, le magazine Porsche au format web TV, y consacre également un épisode dans lequel Michael Mauer, designer en chef chez Porsche, explore le lien entre études et modèles de série. Pour les amoureux de la marque, l’ouvrage Porsche Unseen paraît ce jour aux éditions Delius Klasing. Les lecteurs passionnés d’automobile y découvriront l’envers du décor du département Style Porsche. Certains de ces concepts seront prochainement présentés au musée Porsche lors de l’exposition temporaire de 2021.

Le processus de création : des premières esquisses au prototype roulant

Le processus de conception commence par une esquisse, qui est ensuite visualisée au format 3D. Si le concept est prometteur, des maquettes sont réalisées à l’échelle 1:3, puis des modèles en taille réelle. « Si la conception virtuelle constitue certes une étape importante, la réalisation de maquettes est indispensable pour pouvoir prendre la pleine mesure de la voiture en devenir et de ses proportions », précise Michael Mauer, directeur du département Style Porsche. Contrairement au développement des modèles de série qui sont produits en plusieurs exemplaires selon différentes déclinaisons stylistiques, le concept est un exemplaire unique qui préfigure les développements futurs.

« Porsche ne possède qu’un seul studio de design. Et ce n’est pas un hasard s’il est situé à proximité directe du centre de développement », souligne Michael Mauer. « Tout se passe à Weissach. Au lieu d’implanter des studios de design et des postes de veille dans les grandes métropoles du monde, en Amérique du Nord ou en Asie, nos designers viennent du monde entier pour concevoir les dernières sportives et les visions automobiles de la marque à Weissach, véritable cœur battant de Porsche. Plus de 120 designers, maquettistes, modeleurs, ingénieurs concepteurs, concepteurs d’intérieur, stylistes automobiles, designers coloristes et autres spécialistes des matériaux conjuguent leur talent au sein du Porsche Design Studio.

Imaginer l’avenir de la mobilité

« Il ne s’agit pas de réaliser chacune des voitures que nous imaginons, mais d’ouvrir le champ des possibles et d’entrer en connexion avec l’avenir », explique Michael Mauer. « Pour se développer, une marque automobile a deux possibilités : soit elle s’attache à développer au fil de l’eau sa gamme de modèles à partir de son offre actuelle, au risque de brider sa capacité d’innovation, soit elle laisse libre cours à son imagination. Pour définir l’esthétique du monde de demain, le designer se projette dans le monde d’après-demain pour appréhender le futur proche », précise-t-il.

Porsche a opté pour l’innovation créatrice. Tous les modèles Porsche portent en eux l’identité de la marque. L’esthétique des modèles futurs se fonde sur une vision à long terme. Il s’agit d’allier la signature stylistique de Porsche à des technologies de pointe pour témoigner du caractère novateur des modèles de demain tout en restant fidèle à la tradition de la marque.

Panorama des concepts Porsche

La Porsche 919 Street (2017; modèle en argile à taille réelle) s’inspire de la Porsche 919 Hybrid et promet aux pilotes privés une expérience de conduite riche en émotions digne de la LMP1. Le châssis monocoque en carbone et le groupe motopropulseur hybride développant 900 ch ont contribué aux victoires de la Porsche 919 au Mans. La Porsche 919 Street possède les mêmes dimensions et le même empattement que le modèle de course.

Avec son cockpit spartiate et minimaliste, la calandre caractéristique sur le capot moteur en position centrale, ses inserts rouges et ses deux dérives verticales esquissées à l’arrière, la Porsche Vision Spyder (2019; modèle à taille réelle) évoque la Porsche 550-1500 RS Spyder de 1954. Avec ce concept, Porsche affirme son identité en matière de design et explore de nouvelles voies, notamment avec l’arceau ultramoderne.

La Porsche vision « Renndienst » (2018; modèle à taille réelle) est un concept car capable d’accueillir jusqu’à six personnes. L’équipe de designers a imaginé une « navette spatiale » aux traits futuristes et aux lignes déconcertantes. Porsche investit un segment jusqu’ici inexploré. À l’arrière, la cabine est confortable et modulaire. Quant au conducteur, il dispose d’un siège individuel. Les batteries sont logées dans le soubassement. Dans un habitacle généreux, au caractère typiquement Porsche, les passagers explorent le plaisir de la mobilité de demain.