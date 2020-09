24H Nürburg : Porsche retire ses pilotes officiels, trois cas de Covid-19 au Mans

Suite aux 24 Heures du Mans, trois cas positifs de Covid-19 ont été détectés dans le staff Porsche. Le constructeur allemand a donc décidé de n’envoyer aucun de ses pilotes officiels aux 24 Heures du Nürburgring en fin de semaine. Les membres de Porsche Motorsport et Manthey Racing qui ont travaillé au Mans seront eux aussi priés de rester chez eux. Les tests ont été effectués dimanche au Mans après la course. Le principe de précaution a été pris en consultation avec l’Institut Robert Koch.

Neuf pilotes Porsche sont concernés pour les 24 Heures du Nürburgring. Six équipes clientes devaient faire rouler des pilotes officiels Porsche. La Porsche 911 GT3-R/Manthey Racing #911 ne sera pas au départ avec le team allemand.

Porsche tente de trouver des solutions avec ses clients.

Fritz Enzinger (vice-président du sport automobile): « La santé des gens passe avant tout pour nous. Compte tenu de la situation actuelle, il est très clair pour nous que nous faisons passer la santé avant nos objectifs sportifs. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour offrir à nos équipes clients le meilleur support possible dans la course à venir en mettant à disposition du personnel opérationnel et des pilotes d’usine disponibles. »

Nicolas Raeder (directeur général Manthey-Racing GmbH): « Nous avons pris cette décision avec Porsche Motorsport. Nous, notre, Grello et la Nordschleife appartenons ensemble. Mais dans les circonstances, il est évident pour nous tous à Manthey-Racing que la santé de toutes les personnes impliquées dans la course de 24 heures est prioritaire. »

Les pilotes concernés :

KCMG (#18): Richard Lietz, Patrick Pilet, Romain Dumas

KCMG (#19): Romain Dumas

Frikadelli Racing (#31): Matt Campbell, Michael Christensen, Kévin Estre

Falken Motorsport (#33): Thomas Preining

Falken Motorsport (#44): Matteo Cairoli

Manthey-Racing (#911): Julien Andlauer, Matt Campbell

Cinq pilotes officiels Porsche n’étaient pas aux 24 Heures du Mans : Mathieu Jaminet, Patrick Long, Sven Müller, Simona De Silvestro, Dirk Werner. Timo Bernhard était lui aussi absent.

Porsche va aussi devoir trouver une solution pour le meeting IMSA de Mid-Ohio en fin de semaine où doivent rouler Nick Tandy, Fred Mako, Laurens Vanthoor et Earl Bamber.