Porsche Carrera Cup France : Güven prend des points au Mans

Communiqué de Presse :

Théâtre du deuxième meeting de la saison de Porsche Carrera Cup France France, le rendez-vous des 24 Heures du Mans s’est montré fidèle à sa réputation : riche en spectacle et montées d’adrénaline !

En passant de juin à septembre, cette 88e édition des 24 Heures du Mans n’a rien perdu de son caractère imprévisible. Au contraire même ! Après des essais réalisés sur le sec hier, qui ont vu comme en 2017, Florian Latorre (CLRT) s’emparer de la pole position, c’est sur une piste détrempée que les cinquante-deux concurrents ont pris le départ de l’unique course de cette deuxième manche de la Porsche Carrera Cup France, comptant également pour la Porsche Carrera Cup Allemagne.

Des conditions d’adhérence et de visibilité particulièrement difficiles qui ont mis les nerfs des pilotes à rude épreuve au moment de s’attaquer à la plus fameuse confrontation de la saison ! Pourtant, c’est le tout jeune Loek Hartog (Bas Koeten Racing), 17 ans, issu de la Porsche Carrera Cup Benelux, qui a pris le meilleur envol, emmenant dans son sillage Larry Ten Voorde (Nebulus Racing by Huber), récent vainqueur de la Porsche Mobil 1 Supercup. Quant à Ayhancan Güven (Martinet by Alméras), quatrième sur la grille de départ, il s’est emparé du leadership de la Cup tricolore au détriment de Florian Latorre dès le troisième tour.

Alors que la bataille pour la victoire de la Porsche Carrera Cup Le Mans s’est circonscrite à un match à trois entre Hartog, Ten Voorde, et Leon Köhler (T3/HRT Motorsport), la lutte pour la suprématie en Porsche Carrera Cup France a vu Florian Latorre perdre petit à petit du terrain. À l’inverse, Güven a parfaitement tenu son rang, se battant même pour le podium absolu, même si sa mainmise sur la Porsche Carrera Cup France a un temps été convoitée par Jaxon Evans (BWT Lechner Racing), avant que ce dernier ne se fasse éperonner par un adversaire. Marvin Klein, l’équipier de Güven au sein du team Martinet by Alméras, pourtant parti depuis la dixième position sur la grille, s’est aussi montré très menaçant, allant même jusqu’à lui chiper momentanément les commandes dans les Hunaudières lors de l’ultime tour. Mais Güven a finalement récupéré son bien, pour signer son deuxième succès de l’année après celui déjà glané à Magny-Cours et faire ainsi une belle opération au championnat. Une victoire au sein du classement de la Porsche Carrera Cup France, assorti d’une troisième place de prestige au classement général final derrière Larry Ten Voorde et Leon Köhler.

Derrière, Marvin Klein a finalement écopé d’une pénalité de cinq secondes pour un accrochage plus tôt dans la course, si bien que c’est un brillant Adam Eteki (CLRT), cinquième au final, qui s’est adjugé la deuxième place en Porsche Carrera Cup France. Auteur d’un week-end particulièrement abouti (neuvième en qualifications) sur l’un des circuits les plus exigeants au monde, le Junior Porsche Carrera Cup France 2019 a vu Jean-Baptiste Simmenauer (BWT Lechner Racing), également très offensif encore ce week-end, l’accompagner sur le podium. Un résultat qui a permis au Français de 19 ans de s’installer en position de dauphin de Güven au classement provisoire national. Marvin Klein et l’Américain Jaden Conwright (Dinamic Motorsport) ont suivi aux quatrième et cinquième place respectives. Douzième sous le drapeau aux damiers, Florian Latorre a dû se contenter du sixième rang en Porsche Carrera Cup France, devant Richard Wagner (BWT Lechner Racing) et Victor Weyrich (Pierre Martinet by Alméras), le Junior Porsche Carrera Cup France 2020, qui a agrémenté sa victoire en Rookie face à Evan Spenle (Sébastien Loeb Racing), d’une belle seizième place finale.

En Pro-Am, Sylvain Noël (Racing Technology), auteur d’un retour impressionnant la semaine passée à Magny-Cours, a littéralement marché sur l’eau sur un tracé qui l’avait déjà vu remporter la victoire absolue en 2010 à l’issue d’un coup de poker pneumatique. Nicolas Misslin (BWT Lechner Racing), son dauphin sur la grille de départ, ayant été contraint de passer par les stands suite à une crevaison ; le podium de catégorie est complété par Christophe Lapierre (Sébastien Loeb Racing) et Jérôme Boullery (Racing Technology). En Am enfin, les lauriers sont revenus à François Lansard (CLRT), le poleman, devant Franck Leherpeur (Racing Technology) et Tugdual Rabreau (CLRT). Mention spéciale toutefois à Maxence Maurice (Imsa Performance), auteur d’un superbe début de course, au point de figurer en vingt-cinquième position, avant de se faire percuter par un concurrent en perdition.

Après cet incontestable temps fort de la saison, les pilotes ont désormais quelques jours pour se remettre de leurs émotions, avant de se retrouver pour le troisième meeting de l’année au Paul Ricard (2-4 octobre), dans le cadre du championnat de France des circuits, où ce ne sont pas moins de trois courses qui les attendent !

Ayhancan Güven (Martinet by Alméras), vainqueur Porsche Carrera Cup France : « C’est toujours un sentiment particulier que de courir sur cette piste des 24 Heures, en préambule d’un tel événement. C’était ma deuxième participation au Mans après 2017, la première fois que je pilotais ici sous la pluie et j’ai vraiment pris beaucoup de plaisir en course dans ces conditions. Je suis d’autant plus content que le résultat réalisé me permet de prendre les commandes du championnat avant le triple rendez-vous du Paul-Ricard à l’issue duquel nous passerons le cap de la mi-saison. »

Porsche Carrera Cup France 2020

1. A. Güven 62 pts

2. J.-B. Simmenauer 55 pts

3. F. Latorre 53 pts

4. A. Eteki 43 pts

5. M. Klein 41 pts

