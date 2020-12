Plus de roulage en 2021 pour les 20 ans de compétition de la Funyo !

Communiqué de presse

En 2020 malgré le contexte sanitaire, le constructeur français Funyo et son promoteur Sagcom ont su maintenir leurs deux championnats Sprint et Endurance sur 10 meetings.

5 RDV en Sprint CUP by Funyo et 20 courses :

Le championnat Sprint CUP by Funyo se déroulera dans le cadre du championnat de France FFSA des circuits sur 4 des 5 meetings. La finale aura lieu sur le circuit Bugatti au Mans en novembre (dans le cadre du championnat Trophée Tourisme Endurance).

Pour 2021 le championnat offrira plus de temps de roulage à ses pilotes. En effet il faudra compter 2 séances d’essais de 25mn et désormais 2 séances de qualifications de 20 mn et 4 courses de 20mn. Soit 2H50 de roulage par week-end. Ce nouveau format permettra pour ceux qui le souhaitent, de partager à 2 pilotes le volant à temps égal où chaque pilote aura sa propre séance de qualification et courses.

Aucun changement à noter du côté des pneumatiques en 2021. Effectivement grâce à la haute qualité et la performance des pneus fabriqués par son partenaire officiel et technique MICHELIN, le championnat Sprint autorisera 1 train pour 2 meetings. Il faudra toujours compter 3 trains de pneus Michelin pour la saison complète.

Le championnat propose différentes catégories : le scratch bien sûr, la catégorie Gentlemen (pilote de plus de 55 ans). La catégorie Espoirs (des pilotes de moins de 25 ans) permet à de jeunes pilotes de le sport automobile et les circuits à des coûts très maîtrisés.

Le village Funyo au cœur du paddock promet de belles animations pour les petits et les grands en espérant vite retrouver le public dès les Coupes de Pâques à Nogaro en avril prochain.

15 à 20 Funyo attendues en Endurance CUP by Funyo 2021 :

Pour sa 3ème saison le championnat Endurance CUP by Funyo se déroulera dans le cadre du Trophée Tourisme Endurance sur 4 meetings. La finale et 5ème manche, aura lieu également sur le circuit Bugatti au Mans en octobre (dans le cadre du Roscar).

Au programme 2021, plus de roulage et un nouveau format avec 2X45mn d’essais, une séance de qualification de 20mn et une course de 2H par weekend soit 3H50 de roulage.

Autre nouveauté en 2021 le championnat proposera une course de 3H lors du second meeting de la saison sur le circuit de l’Anneau du Rhin. Il faudra toujours compter un train maximum de pneumatiques Michelin par meeting.

Les 2 championnats Funyo sont ouverts au modèles Funyo F5, SP05 et SP05 EVO la nouvelle née du constructeur. Rappelons que ce kit EVO composé d’un échangeur AIR/AIR et d’un réservoir de 70L permet de rouler sur les 2 championnats Sprint et Endurance sans aucune modification nécessaire.

Photo Marc de Mattia / DPPI

2021 sera également une année particulière puisque Funyo fêtera ses 20 ans de compétition. Le constructeur s’est installé depuis début décembre 2020 en Sarthe à quelques kilomètres du circuit du Mans sur la zone d’activité d’Allonnes. Plus que jamais Funyo représente le meilleur rapport Prix / Plaisir / Performance du sport automobile.

Calendrier prévisionnel – Sprint CUP by Funyo 2021 :

Les 3, 4 et 5 Avril – Circuit de Nogaro – Coupes de Pâques

Les 7, 8 et 9 Mai – Circuit de Magny-Cours – GT World Challenge

Les 4, 5 et 6 Juin – Circuit d’Albi – GP D’Albi

Les 1, 2 et 3 Octobre – Circuit du Paul Ricard – GT4 France

Les 12, 13 et 14 Novembre – Circuit Bugatti – Le Mans Finale (TTE)

Calendrier prévisionnel – Endurance CUP by Funyo 2021 :