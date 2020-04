Planning maintenu pour l’ELMS et le WEC à Spa

Il est encore bien trop tôt pour dire si l’European Le Mans Series et le WEC pourront avoir lieu à Spa-Francorchamps en août prochain, mais à l’heure actuelle les deux meetings restent maintenus.

La Belgique a annoncé il y a deux jours que tout grand rassemblement serait interdit jusqu’au 31 août.

“Nos plans restent identiques”, a déclaré un porte-parole du championnat. “Le plan reste d’organiser les courses en août sachant que nous en saurons plus dans deux mois.”

L’European Le Mans Series doit se tenir à Spa le samedi 15 août, une semaine avant la venue du WEC dans les Ardennes belges. En fonction des décisions, le huis clos pourrait être de rigueur.

Sophie Wilmès, Première ministre belge, a déclaré il y a deux jours que la situation continuait à être évoluée à chaque instant en précisant que tout ce qui était en place pouvait être défait.

La saison 2020 de l’European Le Mans Series doit ouvrir au Paul Ricard le 19 juillet, quelques jours après les essais d’avant-saison. A ce jour, avec le Paul Ricard et Spa, les concurrents disposent de deux manches européennes avant les 24 Heures du Mans prévues les 18 et 19 septembre. Quant au WEC, les 6H de Spa restent la seule course au calendrier avant la classique mancelle.