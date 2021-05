Pietro Fittipaldi remplacé par Roberto Merhi chez G-Drive Racing

Pietro Fittipaldi ne disputera pas les manches restantes de l’European Le Mans Series chez G-Drive Racing en raison du chamboulement des différents calendriers.

L’écurie russe, opérée par Algarve Pro Racing, a fait appel aux services de Roberto Merhi pour épauler Rui Andrade et John Falb dans le baquet de l’Aurus 01 dès ce week-end sur le Red Bull Ring.

Le Brésilien ne pouvait plus assurer son rôle de pilote LMP2 en plus de ses activités en IndyCar. Fittipaldi est aussi pilote de réserve Haas F1.

“Malheureusement, je ne peux pas continuer à courir avec G-Drive Racing opéré par Algarve Pro Racing en raison des calendriers modifiés”, a déclaré Pietro Fittipaldi. “Les 24 Heures du Mans ont été déplacées et tombent maintenant en conflit avec mes engagements IndyCar, et les fréquents changements de date associés aux restrictions de voyage causées par la pandémie COVID-19 ont rendu difficile la poursuite de l’ELMS et du Mans.

“C’est décevant et j’aurais aimé pouvoir continuer car nous avons terminé P2 de notre classe à Barcelone, et je suis sûr qu’il y a plus à venir. C’était super de travailler avec John (Falb) et Rui (Andrade), mais voyons ce qui se passera à l’avenir, car j’aimerais avoir une autre opportunité de travailler avec eux et Algarve Pro Racing.”