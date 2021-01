Pierre Fillon nommé Grand Marshal des 24 Heures Rolex de Daytona

Pierre Fillon, président de l’Automobile Club de l’Ouest, occupera le rôle de Grand Marshal lors de la 59e édition des 24 Heures Rolex de Daytona qui se déroulera les 30 et 31 janvier prochains. Il donnera le coup d’envoi de la course et prononcera les célèbres mots « Drivers, start your engines ». Cette course marque le début de la saison 2021 de l’IMSA WeatherTech Sportscar Championship.

Pierre Fillon, président de l’Automobile Club de l’Ouest : « Je suis extrêmement honoré d’avoir été nommé Grand Marshal de cette prestigieuse course. Notre rapprochement avec l’IMSA, matérialisé par la création du règlement LMDh, sécurise l’avenir de l’endurance et est annonciateur d’un futur radieux pour notre discipline. 2021 marque un tournant pour le monde de l’endurance avec l’arrivée de la nouvelle top-catégorie : Hypercar »