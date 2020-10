Petit Le Mans : la Cadillac Wayne Taylor Racing l’emporte en profitant d’un accrochage !

Renger van der Zande, Ryan Briscoe et Scott Dixon de Wayne Taylor Racing ont remporté Petit Le Mans sur leur Cadillac DPi-V.R #10 après que Pipo Derani et Ricky Taylor se soient accrochés alors qu’ils se battaient pour la victoire dans les dix dernières minutes. Le succès a vraiment concerné ces trois autos, mais la Cadillac #31 d’Action Express et l’Acura #7 ont presque toujours été aux avant-postes, s’échangeant le leardership à de nombreuses reprises. La Cadillac #10 a su être patiente pour “tirer les marrons du feu” les trois hommes ne semblaient pourtant pas en mesure de prétendre à la victoire avant l’accrochage final.

Alors que s’est-il passé ? Ricky Taylor (Acura ARX-05 n°7 de Team Acura Penske), trop optimiste, a tenté de dépasser Pipo Derani (Cadillac DPi-V.R #31 d’Action Express Racing), alors en tête, mais les deux hommes se sont touchés dans le Turn 6. Le contact a fait partir l’Acura en tête à queue, tandis que la Cadillac a traversé le bac à gravier et est allée taper les barrières. Dommage pour ces deux autos légèrement au dessus du lot ! Cela a donc permis à van der Zande, qui avait environ 10 secondes de retard sur le duo de tête, de prendre le commandement pour ne plus la lâcher !

Ricky Taylor, Helio Castroneves et Alexander Rossi ne perdent pas tout et se classent deuxièmes devant la voiture sœur, l’Acura ARX-05 n°6 de Dane Cameron, Juan Pablo Montoya et Simon Pagenaud. Dommage qu’un accrochage, au début de la cinquième heure, avec une LMP2, ait compromis un potentiel succès car la #6 a été la plus rapide en course comme le montre le meilleur temps de Dane Cameron en 1:09.722.

Sébastien Bourdais, Loïc Duval et Tristan Vautier terminent à la quatrième place avec la Cadillac DPi-V.R #5 de JDC-Miller Motorsports/Mustang Sampling. Le malheureux Pipo Derani et ses coéquipiers Felipe Nasr et Filipe Albuquerque finissent cinquièmes.

C’est la première victoire de Wayne Taylor Racing en IMSA WeatherTech SportsCar depuis les 24 Heures de Daytona et cela renforce les espoirs de van der Zande et Briscoe de remporter le titre. Par contre, ‘chat noir’ chez Acura Team Penske qui n’a toujours pas remporté l’une des trois grandes épreuves, Daytona, Sebring et Petit Le Mans. Une dernière chance dans un mois en Floride avant la fin du programme…

Du côté de Mazda Motorsports, la course fut ô combien difficile. Cela a commencé par la RT24-P #55 de Harry Tincknell, Jonathan Bomarito et Ryan Hunter-Reay qui a dû changer ses disques de freins, puis ce fut une fuite d’huile au niveau de la boîte de vitesses. Elle termine 6e à 19 tours des vainqueurs. Pire, Oliver Jarvis (RT24-P #77) est allé taper le mur après un contact avec la Ferrari 488 GT3 #63 de Scuderia Corsa alors que le pilote britannique sortait des stands. Résultat, une suspension arrière droite arrachée et une 7e place finale à 33 tours. Dommage car cette auto était dans le coup jusqu’à mi course.

Pour finir, course très compliquée pour Gabriel Aubry qui percuté les barrières du Turn 1 avec la Cadillac #85 de JDC-Miller en début de course, la voiture se classe dernière des DPi à 60 tours !

Starworks remporte le LMP2 après avoir chassé PR1 tout au long de la course

Les honneurs de la classe LMP2 sont allés à Tower Motorsport by Starworks avec l’ORECA 07 #8 pilotée par Job van Uitert, Mikkel Jensen et John Farano. Leur victoire est venue après avoir dépassé l’ORECA 07 #52 PR1 Mathiasen Motorsports, qui a mené tout au long de la compétition jusqu’à l’avant-dernière heure, suite à une suspension cassée, l’obligeant à passer par le paddock pour réparer puis abandonner !

Colin Braun, Matt Bell et Jim McGuire de Performance Tech Motorsports (ORECA 07 #38) prennent la deuxième place et Inter Europol Competition la troisième pour ses débuts en IMSA avec l’ORECA 07 #51 pilotée par Austin McCusker, Rob Hodes et Jakub Smiechowski.

Une victoire Porsche enfin !

L’équipage de la Porsche 911 RSR #911 composé de Fred Makowiecki, Nick Tandy et Matt Campbell a remporté sa première victoire de la saison dans la catégorie GTLM. Il s’agit aussi du premier succès de la marque de Stuttgart cette année !

La victoire semblait pourtant promise à BMW qui a dominé la 2e partie de ce Petit Le Mans, mais un contact en fin de course en a décidé autrement. Fred Makowiecki a pris la tête de la course à un peu plus de 30 minutes de la fin lorsque Augusto Farfus (BMW M8 GTE #24) a dû passer par la voie des stands pour nettoyer l’entrée du radiateur à la suite d’un accrochage entre la BMW et un prototype, obligeant même le pilote brésilien à s’arrêter au Turn 12.

Fred Makowiecki a ensuite résisté à la charge d’Antonio Garcia avec la Corvette C8.R #3 (également Nicky Catsburg et Jordan Taylor), mais le Français a tenu et passe la ligne avec 1.7 seconde d’avance sur la voiture américaine ! Augusto Farfus et ses copilotes de l’équipe BMW RLL, John Edwards et Jesse Krohn, terminent 3e d’une bataille GTLM qui a vu cinq des six voitures prendre la tête pendant les dix heures de course. La Corvette C8.R #4 d’Oliver Gavin, Tommy Milner et Marcel Fässler se classe 4e, ces quatre autos se tenant en moins de 5 secondes !

Moins de chance pour la Porsche 911 RSR #912 de Laurens Vanthoor qui a eu un gros crash alors que le pilote belge tentait de dépasser des GTD dans les Esses. Cet incident a fait sortir le sixième Full Course Caution de l’épreuve dans les cinq dernières minutes, Quant à la BMW M8 GTE #25, la course a basculé à la troisième heure lorsque Colton Herta a été contraint de passer par le paddock pour régler un problème de boîtier d’accélérateur. Elle finit 6e des GTLM à 32 tours.

Scuderia Corsa signe la victoire en GTD

Scuderia Corsa a remporté sa première course de la saison en GTD lors de son retour dans le championnat IMSA WeatherTech après avoir manqué les deux derniers événements. La Ferrari 488 GT3 #63 de Cooper MacNeil, Alessandro Balzan et Jeff Westphal a pris la tête dans les dernières heures.

Jack Hawksworth, Aaron Telitz et Michael De Quesada se classent 2e sur la Lexus RC F GT3 #14 d’AIM Vasser Sullivan, ce qui permet au 2e nommé de prendre provisoirement la tête du championnat GTD. La Lamborghini Huracan GT3 Evo GRT #44 de GRT Magnus complète le podium suivie par les Porsche 911 GT3 R #16 de Wright Motorsports et #9 de Pfaff Motorsports. L’Acura NSX GT3 #57 de Heinricher Racing w/MSR Curb-Agajanian et la Lmaborghini Huracan GT3 Evo #48 de Paul Miller Racing se classent 6e et 7e, ces sept autos passant la ligne en moins de 10 secondes !

Plusieurs prétendants au titre GTD ont connu des problèmes en cours de route notamment l’Acura NSX GT3 Evo #86 Meyer Shank Racing leader au championnat. La voiture partie de la pole position a subi un contact qui n’était pas de sa faute et a dû passer par le paddock pour des réparations lors de la huitième heure. Elle termine 10e de la catégorie !

