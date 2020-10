Petit Le Mans, H+6 : une Acura en chasse une autre

L’Acura ARX-05 #6 de Dane Cameron a été retardée au début de la 5e heure suite à un contact avec un prototype. Il semblerait que ce soit une LMP2, l’ORECA 07 #8 de Tower Motorsport. Mais pas de souci, la voiture sœur, l’ARX-05 #7 d’Helio Castroneves a repris le flambeau et mène la course, deux secondes (!) devant la Cadillac DPi-V.R #31 d’Action Express Racing de Pipo Derani, quatre secondes devant l’Acura #6, et neuf sur la Cadillac #10 de Wayne Taylor Racing emmenée par Scott Dixon. Ces quatre autos sont donc en dix secondes. La Cadillac #5 de Mustang Sampling Racing / JDC Miller de nos trois Français est 5e et revenue à 38 secondes.

Les deux Mazda RT24-P sont hors du coup pour la victoire. La #77 après son accident a été réparée, tout le côté arrière droit a été changé plus le capot. Elle est 15e à 18 tours, une boucle devant la voiture sœur, la #55. Une édition à oublier !

L’ORECA 07 #52 de PR1 Mathiasen Motorsports (Patrick Kelly, Trummer, Scott Huffaker) mène la catégorie LMP2.

La BMW M8 GTE #24 est en tête avec Jonathan Edwards au volant. La Corvette C8.R #3 d’Antonio Garcia est 2e précédant la première des Porsche 911 RSR, la #911 de Tandy. La Corvette C8.R #4 est 4e, la Porsche 911 RSR #912 se classe 5e, cette dernière recevant une pénalité suite à un contact avec la #3.

La Ferrari 488 GT3 #63 de Scuderia Corsa (Jeff Westphal) mène le GTD devant les Porsche 911 GT3 R #16 de Wright Motorsports et #9 de Pfaff Motorsports. L’Acura NSX GT3 Evo #86 de Meyer Shank Racing est 4e devant la Lexus RC F GT3 #12. Attention à la Lamborghini Huracan Evo #48 de Paul Miller Racing qui est un peu décalée au niveau des ravitaillements, mais elle jouera à coup sûr les premiers rôles en fin de course. La lutte est intense dans cette catégorie car 11 voitures se tiennent en 48 secondes !

