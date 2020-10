Petit Le Mans, H+2 : Acura, Cadillac et Mazda en 10 secondes

Après deux heures de course dans ce Petit Le Mans 2020, l’Acura ARX-05 #6 de Juan Pablo Montoya, Dane Cameron et Simon Pagenaud est en tête avec le Colombien au volant. Partie de la pole position, elle a toujours mené les débats lors de ces 120 premières minutes. La Cadillac DPi-V.R #31 d’Action Express Racing est 2e (Pipo Derani) et la Mazda RT24-P #77 (Oliver Jarvis) sont 2e et 3e à moins de 10 secondes de la tête. La Cadillac #10 de Wayne Taylor Racing et la seconde Acura, la #7 (qui a changé son capot avant), complètent le top 5.

A noter les soucis de la Mazda RT24-P #55 qui a d’abord fait un plat sur ses pneus, puis eu un gros souci de disque de frein avant gauche avec Harry Tincknell (rentrée dans le paddock) puis a eu un contact avec la Ferrari 488 GT3 #63 de Scuderia Corsa (Hunter-Reay). Elle est maintenant 10e à 5 tours. Pire, Gabriel Aubry sur la Cadillac #85 de JDC Miller est allé taper dans le virage 1, arrachant le capot avant. La voiture a été réparée, est repartie mais est dernière à 44 tours !

L’ORECA 07 #52 de PR1 Mathiasen Motorsports (Patrick Kelly, Trummer, Scott Huffaker) mène la catégorie LMP2.

Les deux Corvette C8.R, la #3 (Jordan Taylor) devant la #4, sont en tête des GTLM devant la BMW M8 GTE #24 et les deux Porsche 911 RSR, la #912 et la #911, ces cinq autos étant en moins de cinq secondes. La BMW GTE #25 est dans le paddock, les roues et le capot avant ont été enlevés.

La Lamborghini Huracan GT3 #48 de Paul Miller Racing est première des GTD (Bryan Sellers). L’Acura NSX GT3 Evo #86 de Meyer Shank Racing suit à moins d’une seconde devant la Ferrari 488 GTE #63, la Lexus RC F GT3 #12 et la Porsche 911 GT3 R #16. Ces cinq autos ne sont séparées que de 30 secondes.

Le classement est ICI…