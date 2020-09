PCCF, Magny-Cours : Güven et Latorre se partagent les victoires

Communiqué de Presse :

Grands animateurs de l’édition passée, Ayhancan Güven (Martinet by Alméras) et Florian Latorre (CLRT) se sont partagés les lauriers sur cette première confrontation.

Un remake de l’an dernier. Pour son premier meeting à Magny-Cours, la Porsche Carrera Cup France millésime 2020 a pris en effet des allures du cru 2019, lorsque Florian Latorre (CLRT), deuxième la saison passée, s’est invité au tout dernier moment à la fête. C’est d’ailleurs lui qui s’est octroyé les deux pole positions, à chaque fois devant Marvin Klein (Martinet by Alméras), deuxième rookie en 2019, et Ayhancan Güven (Martinet by Alméras), le double champion sortant. Signe qu’il faudra encore compter avec Latorre pour cette nouvelle édition de la Porsche Carrera Cup France.

Le Français de 23 ans a réalisé d’ailleurs un cavalier seul sur la course d’ouverture, avant d’être rétrogradé au cinquième rang suite à une pénalité de quinze secondes pour un faux départ. La victoire est revenue du même coup à Ayhancan Güven devant le Néo-Zélandais Jaxon Evans (BWT Lechner Racing) et Jean-Baptiste Simmenauer (BWT Lechner Racing), qui a confirmé les belles promesses entrevues en Porsche Supercup cette année. Marvin Klein aurait mérité la deuxième place sur cette manche inaugurale, confirmation là aussi de sa montée en puissance, mais une crevaison à l’arrière gauche à une minute du drapeau à damiers l’a fait rétrograder en sixième position.

En Pro-Am, si Nicolas Misslin (BWT Lechner Racing) a confirmé ses velléités de troisième titre consécutif dans un troisième team différent en s’emparant de la pole position, c’est finalement Sylvain Noël (Racing Technology) qui a signé un retour remarqué en s’imposant devant Christophe Lapierre (Sébastien Loeb Racing) et Jérôme Boullery (Racing Technology). Emil Caumes (CLRT), le plus expérimenté des Am au départ, s’est adjugé quant à lui la catégorie devant Maxence Maurice (Imsa Performance) et François Lansard (CLRT).

Le dimanche venu, Florian Latorre a démontré une nouvelle fois ses excellentes dispositions sur ce tracé, en menant de bout en bout, pour offrir cette fois-ci un premier succès en Porsche Carrera Cup France à la structure CLRT, récemment créée par Côme Ledogar, lui-même ancien vainqueur de la Cup (2014). Il a devancé un Jean-Baptiste Simmenauer, décidément en verve ce week-end, et Marvin Klein, récompensé de sa régularité aux avants postes, tandis que Jaxon Evans et Ayhancan Güven ont fermé le top cinq.

En Pro-Am, Sylvain Noël a fait le début de course en tête, mais une petite faute lui a valu d’ouvrir la porte à Nicolas Misslin, lequel s’est finalement fait surprendre dans les dernières minutes par Christophe Lapierre pour le gain de la victoire. Une victoire qui en Am est revenue à Maxence Maurice devant Emil Caumes et Franck Leherpeur (Racing Technology).

Ce premier meeting de la Porsche Carrera Cup France 2020 a tenu toutes ses promesses, et le spectacle devrait grimper encore d’un cran dès cette semaine, avec déjà le deuxième rendez-vous de l’année, en préambule des légendaires 24 Heures du Mans. S’il n’y a qu’une seule course au programme du week-end (samedi 19 septembre à 9h15), toutefois longue cette fois-ci de quarante-cinq minutes, c’est sans aucun doute celle que les pilotes attendent le plus. Avec ses près de quatorze kilomètres, le circuit sarthois est le tracé de tous les superlatifs, celui aussi où Porsche a écrit parmi les plus belles pages de sa riche histoire sportive, et nul doute que les pilotes sont impatients de faire rugir les 485 chevaux du flat six de la 911 GT3 Cup dans la ligne droite des Hunaudières ou de mettre à l’épreuve son redoutable châssis dans les virages qui portent le nom de la marque de Zuffenhausen.

Ils sont d’ailleurs nombreux (54 engagés dont 29 Pro, 14 Pro-Am et 11 Am) à vouloir accrocher cette victoire de prestige. Outre les habituels animateurs de la Porsche Carrera Cup France, il faudra aussi compter sur ceux des Porsche Carrera Cup Deutschland et Benelux. Le plateau est d’ailleurs à ce point prestigieux qu’il compte notamment les neuf premiers de la Porsche Mobil 1 Supercup 2020, avec dans l’ordre Larry Ten Voorde, Dylan Pereira, Ayhancan Güven, Jaxon Evans, Florian Latorre, Max Van Splunteren, Marvin Klein, Leon Köhler, et Jean-Baptiste Simmenauer. Sans oublier le célèbre acteur Michael Fassbender, présent en guest star. Preuve que le spectacle promet d’être au rendez-vous à tous les niveaux !

Ayhancan Güven (Martinet by Alméras), vainqueur course 1

« On a connu une qualification difficile mais la course s’est ensuite très bien passée. Je suis remonté de la troisième place à la deuxième, mon rythme était bon mais pas suffisant pour contester la première place. C’est à ce moment-là qu’on m’a informé que la voiture de tête était pénalisée, j’ai donc fait en sorte de gérer ma voiture et mes pneus jusqu’à l’arrivée pour l’emporter. C’est toujours bien de commencer la saison par une victoire, ce sont là de gros points pour le championnat. »

Florian Latorre (CLRT), vainqueur course 2

« C’est un week-end plutôt réussi pour nous, où nous avons affiché un solide niveau de performance et je suis content qu’il se termine par une victoire. On la mérite largement, car on a fait un parcours quasi sans faute et c’est vraiment de bon augure pour la suite. Il ne faut pas oublier que c’est le tout premier succès de CLRT en Porsche Carrera Cup France, c’est vraiment génial de débuter avec six voitures et d’afficher un tel niveau de compétitivité, et peu de teams peuvent se targuer d’un tel résultat. Maintenant, je vais tout faire pour m’imposer au Mans et prendre ainsi ma revanche sur 2017. »

