PCCF, Barcelone : Latorre (CLRT) en pole

Florian Latorre s’est offert une nouvelle pole en Porsche Carrera Cup France. Le pensionnaire du team CLRT de Côme Ledogar a devancé la concurrence sur le tracé de Barcelone qui accueille la finale 2020.

Avec un meilleur chrono de 1:47.239, Florian Latorre a devancé de 0.221s Ayhancan Güven (Martinet by Alméras). Deux pilotes BWT Lechner Racing suivent au classement avec respectivement Jaxon Evans et Jean-Baptiste Simmenauer. Marvin Klein (Martinet by Alméras), Adam Eteki (CLRT) et Richard Wagner (BWT Lechner Racing) ont terminé dans la même seconde que le poleman.

En Pro-Am, la pole est revenue à Nicolas Misslin (BWT Lechner Racing) devant Christophe Lapierre (Sébastien Loeb Racing), son habituel adversaire. Pour son retour en Cup, Roland Bervillé (Pierre Martinet by Alméras) a pris le 6e temps.

Maxence Maurice (IMSA Performance) s’est montré le plus rapide des Am devant François Lansard (CLRT).

Les chronos sont ici