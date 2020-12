Paul Williams : “Le Mans fait partie de l’histoire de Bentley”

On vous l’a dit, il ne faut pas chercher le futur proche de Bentley Motorsport en LMDh mais ce n’est pas pour autant que le constructeur britannique va mettre un terme à tout engagement sportif. Paul Williams, patron de la compétition chez Bentley, a confié à Endurance-Info que Bentley voulait être une marque de prestige référence dans l’électromobilité. L’objectif reste une neutralité carbone à l’horizon 2030.

« La décision était presque 100% liée à la direction prise par la marque », a déclaré Paul Williams. « Nous avons franchi une étape très claire cette année et nous avons communiqué très clairement que notre marque devait être en pointe dans le domaine de l’automobile et de l’électrification. Il était absolument nécessaire que le sport automobile suive également cette direction. Nous ne disons pas que nous arrêtons le sport automobile. Nous disons que nous changeons de direction. Nous n’allons pas investir dans notre programme GT3 et nous nous tournons vers l’avenir. Nous nous penchons fortement sur diverses formes de sport automobile durable. En attendant, nos équipes clientes peuvent continuer à courir. »

Faut-il voir l’avenir de Bentley en Formula E ou Extreme E par exemple ? Les 24 Heures du Mans avec la future réglementation hydrogène ? « Le Mans fait partie de l’histoire de Bentley », a confié Paul Williams à Endurance-Info. « Bentley n’oublie pas Le Mans et il est clair que mon souhait est d’y retourner un jour. Il y a une grosse différence de coût entre Le Mans Hypercar et LMDh. Pour une marque comme la nôtre, cela rend la tâche très difficile. Pour ce qui est de l’intérêt, l’électrique/hydrogène est intéressant devant l’Hypercar et le LMDh, tout simplement parce que l’hybridation n’est pas une direction dominante et convaincante. Pour le moment, nous étudions et nous réfléchissons pour voir où nous pourrions participer. Le Mans est l’une des options. »

La réflexion engagée par la FIA pour l’apparition d’un championnat GT réservé aux voitures électriques est aussi une piste à ne pas écarter. « Nous voulons être impliqués en sport automobile à l’avenir, mais nous voulons être ‘durables’ », a précisé Paul Williams. « Nous devons regarder quelque chose qui est lié à la direction prise par la marque. L’hydrogène est l’une des choses qui m’intéresse particulièrement. C’est une excellente option. Les gens parlent d’hydrogène au Mans, mais c’est tellement électrique. C’est une forme de course d’endurance électrique. En tant que marque, nous adorons le principe du Mans. C’est un endroit agréable. Toutefois, ce n’est pas un lieu où nous avons décidé d’aller mais c’est clairement sur ma liste des choses à regarder. »

Aucun calendrier n’a été dévoilé sur le retour officiel de Bentley en compétition.