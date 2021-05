Paul Ricard : une de plus pour GPX Racing avec Porsche !

Compte tenu de la première partie de course des 1000 km du Paul Ricard, on attendait une victoire Lamborghini, mais c’est finalement la Porsche 911 GT3 R/GPX Racing de Mathieu Jaminet, Earl Bamber et Matt Campbell qui s’est offert une nouvelle victoire en Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS après les Total 24 Heures de Spa 2019. Sixième victoire en onze courses pour une Porsche 911 GT3 R. La marque allemande fait la passe de deux après la victoire Dinamic Motorsport à Monza le mois dernier.

GPX Racing a réalisé une copie parfaite au Paul Ricard. Les trois pilotes ont rempli leur contrat avec de très bons relais de Campbell, Jaminet, et Bamber. L’équipe technique emmenée par ART Grand Prix a fait la course parfaite. Une vraie victoire d’équipe pour GPX Racing. La tête a changé de camp à 40 minutes du damier quand Matt Campbell a trouvé l’ouverture sur la Lamborghini/Orange 1 FFF Racing Team de Marco Mapelli. L’Italien a pourtant bien essayé de résister. La Porsche et la Lamborghini sont allées au contact (incident de course), Mapelli reprenant le leadership dans le double droit du Beausset.

Au tour suivant, Matt Campbell reprenait les commandes de la course pour compter 5.9s d’avance à l’arrivée sur l’Audi R8 LMS GT3/Team WRT de Dries Vanthoor, impérial dans les dernières minutes, Charles Weerts et Kelvin van der Linde. La règle numéro 1 est de ne jamais laisser le moindre millimètre de champ à Dries Vanthoor. Le Belge a arraché la 2e place dans l’ultime tour. Le trio de la Lamborghini/Orange 1 FFF Racing Team doit finalement se contenter de la 3e place après avoir mené 161 des 182 tours de course.

C’est pourtant la Ferrari 488 GT3/Iron Lynx d’Antonio Fuoco, Callum Ilott et Davide Rigon qui a coupé le damier à la 2e place, mais une pénalité de 10s après l’arrivée pour un problème de personnel lors du dernier arrêt où l’équipe a dû consolider le bouclier arrière de la #71 qui s’est finalement classée 5e derrière l’autre Ferrari/Iron Lynx de Pier Guidi/Ledogar/Nielsen.

La sixième place est pour la Mercedes-AMG GT3/AKKA-ASP Team de Marciello/Gounon/Juncadella devant la Porsche 911 GT3 R/Dinamic Motorsport de Engelhart/Cairoli/Bachler, les vainqueurs de Monza.

Les deux BMW M6 GT3/Walkenhorst Motorsport ont joué un bon moment le haut de l’affiche pour finalement terminer 8e et 9e. La #34 de Pittard/van der Linde/Wittmann a perdu du temps lors de son dernier arrêt.

On compte une seule neutralisation sur les 6 heures de course suite à l’arrêt sur le circuit de la Mercedes-AMG GT3/GetSpeed Performance. Les Mercedes-AMG GT3 n’ont pas été épargnées avec beaucoup (trop) de crevaisons en course. Haupt Racing Team (Abril/Engel/Stolz) n’a pas vu l’arrivée. Déception également pour Emil Frey Racing qui a vu abdiquer ses deux Lamborghini Huracan GT3 engagées en Pro.

La Mercedes-AMG GT3/AKKA-ASP Team de Simon Gachet, Thomas Drouet et Konstantin Tereschenko rafle la victoire en Silver à l’issue d’une course très solide du trio comme en Italie. Deux Lamborghini Huracan GT3 complètent le podium avec Emil Frey Racing et Grasser Racing Team.

Du côté de la classe Pro-Am, Hiroshi Hamaguchi et Phil Keen, le seul équipage à rouler à deux au Paul Ricard, a coupé la ligne d’arrivée en tête, mais le tandem de la Lamborghini Huracan GT3/Orange 1 FFF Racing Team a écopé d’une pénalité de 5s pour un contact de Phil Keen. Il convient de saluer les très beaux relais du Japonais qui a roulé plus de 3 heures sur les six. C’est la Ferrari 488 GT3/Sky Tempesta Racing de Chris Froggatt, Eddie Cheever et Jonathan Hui qui prend les 33 points de la victoire en Pro-Am.

Le classement de la course est ici

Prochain rendez-vous aux Total 24 Heures de Spa fin juillet…