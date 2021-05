Paul Ricard, Qualifs : les deux poles pour Boccolacci

Dorian Boccolacci s’élancera depuis la pole lors des deux courses du meeting Porsche Carrera Cup France au Paul Ricard. Le pilote Martinet by Alméras aura à chaque fois à ses côtés Jaxon Evans, lui aussi pensionnaire du team de Philippe Alméras. Le Néo-Zélandais, invité sur le meeting varois, sera transparent pour les points au championnat.

Florian Latorre (CLRT) et Jean-Baptiste Simmenauer (BWT Lechner Racing) se partageront la deuxième ligne pour la course 1. Marvin Klein (CLRT) est parvenu à devancer Jean-Baptiste Simmenauer pour la course 2.

En Pro-Am, Jérôme Boullery (YDEO by Racing Technology) et Nicolas Misslin (BWT Lechner Racing) se partagent les poles. Du côté de la classe Am, Maxence Maurice (IMSA Performance) s’est offert les deux poles.

Le départ de la course 1 sera donné à 14h55…