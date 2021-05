Paul Ricard, Pré-Qualifs : Abril et HRT en pointe

La séance pré-qualificative du meeting Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS du Paul Ricard est revenue à la Mercedes-AMG GT3/HRT de Vincent Abril. Le coéquipier de Maro Engel et Luca Stolz a tourné en 1:53.993. On retrouve deux Mercedes-AMG GT3 en haut de la hiérarchie avec le 2e temps de Marciello/Gounon/Juncadella. Saintéloc Racing (Haase), Walkenhorst Motorsport (Pittard) et Orange 1 FFF Racing Team (Bortolotti) suivent au classement.

Du côté de la Silver Cup, la Mercedes-AMG GT3/AKKA-ASP de Tereschenko a devancé la concurrence. Avec le 10e temps au général, Eddie Cheever s’est montré le plus rapide de la classe Pro-Am.

Les qualifications débuteront à 10h45…

Les chronos sont ici