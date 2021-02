Paul Petit : “Le GT est là où il faut être”

Quatrième du Championnat de France FFSA GT dans la Silver Cup pour ses débuts dans la catégorie en 2020, Paul Petit aspire maintenant à repasser en GT3 même s’il ne tire pas un trait sur le GT4.

Le pensionnaire de AKKA-ASP Team qui a fait cause commune avec Thomas Drouet en 2020 sur une Mercedes-AMG GT4 compte bien poursuivre sur sa lancée cette année.

“Mon objectif est clairement de revenir dans un championnat international comme le Fanatec GT World Challenge Europe ou l’European Le Mans Series”, a déclaré Paul Petit à Endurance-Info. “La catégorie GT3 me semble pour le moment plus envisageable même si je garde un œil sur le LMP2. Je suis passé tout près de participer aux 24 Heures de Daytona dans cette catégorie.”

Avant de rejoindre les rangs du GT4 sur la scène nationale, le Limougeaud a disputé une saison Blancpain GT Series sur une Audi R8 LMS GT3.

“Rouler en GT4 la saison dernière m’a fait beaucoup de bien pour la confiance en soi”, précise l’ancien pilote Racing Engineering en LMP2. “La catégorie est truffée de spécialistes et j’avoue que je n’étais pas très serein en arrivant, mais la saison a été positive. AKKA-ASP Team est une très bonne équipe et partager mon baquet avec Thomas (Drouet) était un plaisir.”

Le team de Jérôme Policand a dévoilé son programme GT4 2021 où figure Thomas Drouet, mais pas Paul Petit. C’est du côté du GT3 qu’on pourrait bien retrouver ce dernier, pourquoi pas chez AKKA-ASP.

“Je veux faire quelque chose de bien en GT3”, précise Paul Petit. “Pourquoi pas rouler en GT4 sur un programme annexe. La saison dernière m’a permis de poursuivre mon apprentissage en GT. En 2019, mon programme ne comportait que quatre courses. L’année dernière, j’ai pu m’exprimer pleinement dans un championnat très compétitif.”

Des discussions sont en cours pour la saison à venir, mais rien n’est finalisé. Une chose est sûre, Paul Petit se plaît en GT : “J’ai pris le virage du GT pour performer le plus possible. J’aime bien avoir un cap sur le moyen terme dans ma carrière et je pense que le GT est là où il faut être. Briller en GT3 est clairement l’objectif pour jouer devant.”

Le jeune pilote de 27 ans peut aussi être une valeur ajoutée en LMP2 en one-shot de par son expérience et son statut de catégorisation Silver par la FIA.