Paul Di Resta au Mans avec United Autosports

On sait que plusieurs pilotes évoluant en DTM ont un clash de date avec les 24 Heures du Mans. Cela concerne, par exemple, Mike Rockenfeller qui a finalement décidé de donner la priorité à son programme Audi DTM à la place de rouler avec Corvette Racing en IMSA (pour les courses d’endurance) et en Sarthe.

Au contraire du pilote allemand, Paul Di Resta a lui choisi de participer à la classique française et au WEC. Cependant, pour le moment, son avenir en DTM est incertain car R-Motorsport, qui fait rouler les Aston Martin DTM et donc Paul di Resta, n’a pas encore confirmé ses pilotes pour 2020. Toujours est-il que, dans tous les cas, deux clashs se profilent. Le premier sera la manche d’ouverture du DTM (24/26 Avril) à Zolder qui rentre en conflit avec les 6 Heures de Spa WEC. La seconde sera Anderstorp en Suède, le même week-end que les 24 Heures du Mans.

Le champion DTM 2010 a déjà manqué les 6 Heures du Fuji d’octobre, remplacé par Oliver Jarvis. L’Écossais a confirmé à Sportscar365 qu’il serait “présent aux courses du WEC” en cas de futurs clashs. Cela veut donc dire qu’il sera au volant de l’ORECA 07 #22 de United Autosports, qu’il partage avec Filipe Albuquerque et Phil Hanson, à Spa et aux 24 Heures du Mans. Pour rappel, l’ancien pilote de Formule 1 vient de remporter, avec ses deux coéquipiers, les 8 Heures de Bahrain WEC.

Une autre incertitude demeure. Pour Mike Rockenfeller et Paul Di Resta, les choses semblent désormais claires, mais qu’en sera-t-il de Loïc Duval qui roule pour le compte d’Audi en DTM (il n’a pas été non plus confirmé pour le moment). Il était, lors de la première manche WEC à Silverstone, au volant de la seconde Rebellion R13 #3 en compagnie de Pipo Derani et Nathanaël Berthon. Cette auto est attendue à Spa et au Mans !