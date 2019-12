[VIP] Patrick Bourdais (part 1) : “Enlève le fond plat ! On va continuer comme ça !”

On connait certes Sébastien Bourdais de par sa brillante carrière. Certains d'entre vous connaissent peut être un peu moins son "papa". Patrick Bourdais comptent pourtant neuf participations aux 24 Heures du Mans entre 1993 et 2006. lors d'un long entretien (trois parties), il est revenu sur sa carrière et nous a livré un très joli regard sur la carrière de son fils !

Il dispute pour la première fois les 24 Heures du Mans en 1993 sur une Sauber SHS C6 qu’il partageait à l’époque avec Roland Bassaler, qui avait inscrit cette auto sous son nom, et Jean-Louis Capette. « Ce qui est assez marrant, c’est que, pourtant habitant depuis tellement d’années au Mans, je ne m’étais jamais trop intéressé à cette course. J’ai eu l’occasion, avec Roland Bassaler, de pouvoir monter dans cette auto...