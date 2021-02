Pascal Witmeur : “Sans Michel Vaillant, j’aurais été avocat”

Dix-neuf ans avant la présence d’une BMW Z4 GT3 aux Total 24 Heures de Spa sous les couleurs Michel Vaillant, une autre BMW portant les couleurs du célèbre héros créé par Jean Graton était au départ de la classique belge.

On doit cette initiative à Pascal Witmeur et d’ailleurs comment aurait-il pu en être autrement. Le pilote belge était d’ailleurs au volant de la BMW 318 is engagée par JB Racing, la structure dirigée par Olivier Lainé, en compagnie de Eric de Doncker et Robert Dierick. Dixième sur la grille de départ, la BMW n’a pas rallié l’arrivée.

Photo : Fabrice Bergenhuizen

Entre Pascal Witmeur et Michel Vaillant, l’histoire d’amour dure depuis plusieurs décennies. Dans un entretien donné à Endurance-Info en 2017, Pascal Witmeur nous parlait déjà de sa passion pour Michel Vaillant (lien).

“J’avais fait rouler une Ferrari 333 SP aux 24 Heures du Mans à l’occasion des 100 ans du RACB”, a déclaré Pascal Witmeur à Endurance-Info. “Après Le Mans, je me suis rendu compte que 1996 coïncidait aussi avec les 100 ans de la bande dessinée. Je suis allé voir Philippe Graton qui a de suite été séduit par le projet. La BMW fêtait donc le centenaire de deux événements. La voiture a eu un certain succès.”

Photo : Fabrice Bergenhuizen

La BMW 318 is était décorée comme une bande dessinée avec la particularité de ne pas avoir le même design des deux côtés avec un VROOOAR à gauche et un ROOOAR à droite sans oublier les iiiiiiiii au niveau de l’aile avant. Le capot avant avait le message ‘vroop vroop’, l’arrière un gros BANG avec en prime la signature de Jean Graton.

“Je pense que, sans Michel Vaillant, un tas de pilotes ne seraient pas pilotes”, sourit l’agitateur d’idées. “A 8 ou 9 ans, je voulais devenir pilote automobile. Michel Vaillant a été l’étincelle, le déclic. Je sais que c’est la même chose pour Hervé Regout et plein d’autres.”

Photo : Fabrice Bergenhuizen

Pascal Witmeur n’a pas été marqué par un album en particulier, mais sans Michel Vaillant, sa carrière aurait pris un autre tournant : “Sans Michel Vaillant, Hervé Regout aurait été dentiste et moi avocat comme les autres membres de ma famille.”

Pour la petite histoire, lorsque la BMW Z4 GT3 de Alessandro Zanardi, Timo Glock et Bruno Spengler aux couleurs de Michel Vaillant disputait les Total 24 Heures de Spa 2015, Pascal Witmeur roulait lui aussi sur une BMW Z4 GT3 pour sa dernière participation.