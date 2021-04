Pascal Vasselon (Toyota) : “L’écart avec les LMP2 n’est pas assez important !”

Pascal Vasselon, directeur technique de Toyota Gazoo Racing, a commenté les résultats des premières qualifications de l’ère LM Hypercar. Un peu plus tôt dans la semaine, à l’issue du Prologue, les LMP2 allaient plus vite que les voitures de la catégorie reine du WEC. Mercredi, le Français avait même déclaré être “surpris par la situation” lorsque les membres du WEC, de la FIA et l’Automobile Club de l’Ouest, ont annoncé que l’équilibre entre les Hypercars et LMP2 resterait inchangé pour la course de samedi. Pourtant Toyota aurait voulu une révision. Le directeur technique de l’équipe nippone a fait un nouveau point à la veille de la course…

La pole d’aujourd’hui : « Nous sommes contents aujourd’hui d’avoir décroché la première ligne. Nous n’avons rien changé à notre façon de faire, c’est notre manière de préparer un meeting. Nous avons moins souffert de problèmes de fiabilité depuis le début du meeting et cette pole est une bonne chose.”

La progression entre les Essais Libres 1 et la Qualif est de quatre secondes pour Toyota : ” Nous avons tout simplement préparé la course et nous avons amélioré nos temps au tour au fur et à mesure. C’est déjà comme cela par le passé. Trois facteurs ont fait que nous sommes allés plus vite : nous avons bien travaillé sur le set-up de la voiture, nous avions un réservoir avec peu d’essence et les pilotes ont trouvé de la vitesse.”

Ecart avec les LMP2 de 1.6 seconde à l’issue des qualifications : « Ce n’est pas l’écart que nous voulons, que nous espérions, ce n’est pas assez. Certes, c’est assez pour faire la pole position, assez pour pouvoir gagner la course demain, mais ce n’est pas suffisant entre deux catégories qui doivent être bien distinctes. Il y a même une inversion des temps au tour à certains moments. On ne parle pas de BOP ici. Une BOP existe entre voitures de la même catégorie mais pas entre catégorie. Les différences entre les classes au niveau des temps au tour s’appelle la stratification. Et une chose est certaine : il doit y avoir un écart plus important entre les LMP2 et nous. “

Et sur une piste autre que Spa ? : “Nous espérons et nous avons des raisons de croire que l’écart entre les Hypercars et les LMP2 sera plus important sur d’autres circuits. A Spa, l’écart est trop faible.”

L’écart idéal entre Hypercar et LMP2 : “Je le situerais autour de quatre secondes, peu importe le tracé. Mais comment y parvenir, ce n’est pas de mon ressort.”

Alors, plus de puissance pour les Hypercars pour augmenter l’écart ? : “C’est possible en effet, mais si cela arrive, nous ne serions donc plus sur les “rails” de la convergence entre les LMH et les LMDh. Si nous allons plus vite, elle sera plus difficile à obtenir.”

Développement de l’auto : “Nous avons déjà bouclé pas mal de kilomètres depuis que la voiture est sur ses roues. Ici, la constance est meilleure car la piste s’est gommée au fur et à mesure des essais avec la trentaine de voitures. Au début du meeting, la dégradation était plus importante. Ce ne fut pas un long fleuve tranquille au niveau du développement de la GR010 HYBRID car nous avons connu plusieurs changements de règlement, ce qui est assez inédit en sport automobile.”