[VIP] Pascal Rauturier (Graff) : “Ne surtout pas oublier d’où on vient”

On ne va pas refaire l'historique du Graff car il faudrait plus d'un article pour cela, ne serait-ce que pour citer tous les pilotes qui sont passés entre les mains de l'écurie créée par Jean-Philippe Grand en 1985. C'est maintenant Pascal Rauturier qui dirige l'équipe basée depuis un an dans la banlieue parisienne à Morangis.

Entre LMP2, LMP3 et Formule Renault, Graff Racing est bien occupé. Cet hiver marque les débuts de l'équipe française en Asian Le Mans Series avec une Norma M30 LMP3. Il sera ensuite temps de retrouver les championnats européens que sont l'European Le Mans Series, la Michelin Le Mans Cup et l'Ultimate Cup Series.

"Il y a six ans, nous étions encore en Peugeot THP", se souvient Pascal Rauturier avec le sourire. "Il ne faut surtout pas oublier d'où on vient."

