Pas d’IGTC pour Team Schnitzer

Team Schnitzer ne participera pas à l’Intercontinental GT Challenge cette année. En 2019, l’équipe avait pourtant disputé les cinq manches de l’IGTC. Ses principaux pilotes, Augusto Farfus et Martin Tomczyk, avaient terminé 14e au classement des pilotes, tandis que BMW pointait à la quatrième à celui des constructeurs.

Par contre, Team Schnitzer se voit confier un nouveau programme pour 2020 toujours avec BMW. L’équipe allemande se concentrera sur la série NLS (anciennement VLN) et les 24 Heures du Nürburgring. Le but sera de reconquérir le trophée des 24 Heures que l’écurie a remporté avec BMW il y a dix ans.

Elle jouera également un rôle de premier plan dans le développement de la prochaine BMW M4 GT3 qui remplacera l’actuel modèle de course, la M6, du constructeur au début de 2022. “Dans le cadre de ce projet, l’équipe supervisera les essais de la nouvelle voiture de course et fournira des informations précieuses pour les étapes suivantes du développement.” a déclaré Jens Marquardt, le directeur de BMW Motorsport.

“C’est formidable que BMW Motorsport nous confie la nouvelle voiture GT3 et nous allons tout donner pour contribuer au succès de son développement,” a commenté le directeur du team, Herbert Schnitzer Jr.

BMW n’a pas encore confirmé son retour à l’IGTC pour 2020, bien que Jens Marquardt ait fortement évoqué des projets pour une deuxième saison.