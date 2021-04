ORECA proche de Ferrari pour toute la partie GT ?

Plusieurs sources ont confirmé à Endurance-Info que Michelotto pourrait perdre le développement et la préparation des Ferrari en GT. L’entreprise italienne familiale basée à Padoue s’occupe du développement des voitures du constructeur italien depuis plusieurs décennies avec tout le succès que l’on connaît.

Il se pourrait bien que la nouvelle entité qui prenne en charge la partie GT chez Ferrari soit française et déjà bien implantée en Endurance. ORECA pourrait bien être cette entité. La structure dirigée par Hugues de Chaunac a l’avantage d’avoir une base à Magny-Cours qui peut concevoir et préparer un moteur de A à Z en plus de ses autres compétences dans le Var à Signes. ORECA a déjà un passé en GT, du temps de la Chrysler Viper GTS-R et de la Saleen S7-R.

Michelotto a une histoire avec Ferrari depuis le début des années 70. Le préparateur italien s’occupe actuellement des 488 GTE et 488 GT3. Si le deal entre Ferrari et ORECA devait se confirmer, rien ne dit qu’il concernerait en plus une quelconque implication d’ORECA dans le programme Ferrari LMH prévu pour 2023.