ORECA active le mode projet de la plateforme commune IMSA/ACO

L’annonce d’une réglementation commune IMSA/ACO suscite forcément de l’intérêt des différentes parties et des acteurs du monde de l’Endurance. C’est le cas chez ORECA qui a toujours milité en faveur de règles communes.

Présents à Daytona, Hugues de Chaunac, président du Groupe ORECA, et David Floury, directeur technique, ont réagi à cette annonce de l’arrivée d’une plateforme globale commune appelée LMDh.

Hugues de Chaunac : « L’annonce de cette plateforme globale est évidemment une excellente nouvelle pour l’endurance. Il s’agit d’un moment historique et nous félicitons l’ACO et l’IMSA pour une telle initiative. Cela ouvre des perspectives passionnantes, tant pour les marques, les constructeurs, les teams et les pilotes, mais également les fans. C’est également valable pour les acteurs du LMP2, intégrés dans ce qui est une véritable vision stratégique qui s’inscrit dans la durée et qui réunit les aspects sportifs, techniques et économiques. Tout le monde a hâte de commencer à travailler. Ce n’est que le début d’une aventure dont nous avions rêvé et qui est aujourd’hui réalité. »

David Floury : « Bravo aux équipes de l’ACO et de l’IMSA pour la mise en place de cette plateforme globale qui est synonyme d’un instant rare dans l’histoire de notre discipline : une même voiture aura la possibilité de se battre pour la victoire aux 24 Heures du Mans (WEC), aux 24 Heures de Daytona et aux 12 Heures de Sebring (IMSA WeatherTech SportsCar Championship) ! L’ensemble est passionnant : au niveau sportif avec le champ des possibles qu’offrent les nombreuses courses et championnats, d’un point de vue technique avec l’intégration de l’hybride, sur le plan financier avec la réduction des coûts, et au niveau de l’image même à travers le look de ces voitures. Nous activons dès aujourd’hui le mode projet avec la volonté de capitaliser sur l’expérience d’ORECA en LMP1, LMP2 et LMDh. »

ORECA compte deux succès aux Etats-Unis, un aux 24 Heures de Daytona 2000, un aux 12 Heures de Sebring 2011. Les châssis français sont également présents en DPi avec Acura.