Orange1 FFF Racing Team roulera aussi en Endurance Cup

Orange1 FFF Racing Team ajoute un autre programme à son calendrier de la saison 2021. Après l’annonce de sa participation à l’Intercontinental GT Challenge, l’équipe chinoise, qui a remporté le titre en 2019, a confirmé son engagement en Endurance Cup du Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS. Les attentes sont élevées et s’appuient sur la grande compétitivité démontrée dans la deuxième partie de la saison 2020, lorsque l’équipe a mené pendant la majeure partie de la course aux Total 24 Heures de Spa et a terminé sur le podium aux 1000 Kms du Paul Ricard.

En 2019, le titre avait été conquis grâce à trois podiums et une victoire lors de la dernière manche des 3 Heures de Barcelone. Au volant de la Lamborghini Huracán GT3 EVO #63, une équipe de pilotes de haut niveau a été confirmée avec Andrea Caldarelli, Marco Mapelli et Mirko Bortolotti, tous pilotes d’usine Lamborghini.

La course au titre 2021 débutera mi-avril à Monza et sera suivie des 1000 km du Circuit Paul Ricard fin mai, des 24 Heures de Spa fin juillet, du Nürburgring en septembre et des 3 Heures de Barcelone en octobre.