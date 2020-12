Optimum Motorsport confirme ses deux équipages

Après 16 meetings cette saison en seulement quelques mois, Optimum Motorsport prend un peu de repos avant de repartir sur les circuits. L’écurie britannique de Shaun Goff débutera sa campagne 2021 aux Gulf 12 Hours sur le Bahrain International Circuit.

Deux McLaren seront au départ de l’épreuve le 9 janvier prochain avec une GT3 et une GT4. La 720S GT3 sera confiée à Brendan Iribe, Ollie Millroy, Nick Moss et Joe Osborne. Ce même quatuor disputera dans la foulée les 24 Heures de Dubai. Lars Dahmann, Charlie Hollings, Jan Klingelnberg et Warren Hughes se partageront le volant de la McLaren 570S GT4.