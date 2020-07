Olivier Estèves (Saintéloc Racing) : “Entre excitation et stress en reprenant le volant”

Fidèle à Saintéloc Racing, Olivier Estèves rempile en Championnat de France FFSA GT sur une Audi R8 LMS GT4. Il fera équipe pour la troisième saison avec Anthony Beltoise, à nouveau sur une Audi R8 LM GT4 couvée par Saintéloc Racing.

Le gentleman driver de l’Audi #21 a retrouvé la compétition mardi et mercredi sur le tracé de Nogaro. De quoi reprendre ses marques dans une série qu’il connaît bien.

“Je n’ai pas roulé depuis le Paul Ricard en octobre dernier”, a déclaré Olivier Estèves à Endurance-Info. “J’ai tout de même pris part à une manche du ROSCAR au volant d’une GT3 mais là c’était un autre monde par rapport à la GT4 (rires). Je dois bien avouer qu’il y avait un peu d’excitation en montant dans l’Audi à Nogaro. Il y a le petit stress de savoir comment ça va se passer.”

Durant les deux journées de roulage, Anthony Beltoise et Olivier Estèves ont enchaîné les kilomètres sur l’Audi encore vierge de tout sponsor.

“C’est toujours bon de retrouver l’ambiance du Championnat de France FFSA GT où l’atmosphère est conviviale”, poursuit Olivier Estèves. “De plus, Saintéloc Racing est une équipe où on se sent bien avec un bon dosage entre le côté familial et le professionnalisme. Le dialogue est très présent dans l’équipe, tout le monde travaille ensemble. Tous les gentlemen sont là pour prendre du plaisir et sortir de leur bulle quotidienne du travail. Ici, on parle de stress positif axé sur la performance. Le plateau est magnifique, on sent clairement que le FFSA est un championnat qui vit.”