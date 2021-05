Oliver Gavin ému après sa dernière course avec Corvette Racing

Comme cela a été annoncé, Oliver Gavin a mis fin à plus de 20 ans de compétition avec Corvette Racing ce week-end lors des 6 Heures de Spa-Francorchamps. Il était au volant pour la dernière fois d’une voiture de la marque de Détroit, une C8.R qu’il partageait avec Antonio Garcia. Alors que c’étaient les premiers tours de roues de l’auto en Europe, les deux hommes ont fait une belle course, terminant 18e, 4e des GTE Pro à un tour de la Porsche du duo Estre / Jani. Le but était surtout d’accumuler des informations en vue des prochaines 24 Heures du Mans, l’objectif de Corvette…

“Ma dernière course pour Corvette Racing et dans la C8.R a été un sacré voyage. Pouvoir concourir ici pour la dernière fois en WEC a été très spécial ! Spa-Francorchamps est un circuit exceptionnel. Vous pouvez vraiment sentir le caractère et le charisme de la piste et de la course. Ce sont les choses dont je suis tombé amoureux lorsque je suis allé aux 24 Heure du Mans pour la première fois. Je me sens très, très chanceux.

L’émotion m’a quelque peu submergé. J’avais déjà un peu vécu tout ça quand j’étais aux 12 Heures de Sebring en novembre 2020 pour ma dernière course en IMSA. Cela a fait ressurgir beaucoup d’émotions. Dans les derniers tours, je pensais à tout ce qui s’est passé, à toutes les 20 années que j’ai passées avec cette équipe, à ce que nous avons pu accomplir…

Je suis tellement heureux d’avoir gagné toutes ces courses et d’avoir représenté une équipe aussi incroyable que Corvette Racing et le Team Chevy. Je suis fier de ce que nous avons été capables de faire avec quatre générations de Corvette et de toutes les courses que nous avons gagnées. Je suis tellement fier d’avoir couru pour cette équipe pendant 20 ans, fier de cette réussite avec tant de personnes spéciales, non seulement du côté de l’équipe de course mais aussi du côté des voitures de route. Je ne pourrais pas être plus fier de ce que nous avons réalisé tous ensemble. Merci également à tous les fans de Corvette. Vous êtes incroyables et si passionnés… Merci à Corvette Racign, une équipe qui vous stimule vraiment. Je ne pourrais pas vous remercier assez.”

Au revoir Monsieur Gavin et surtout merci pour toutes ces belles années à vous suivre dans vos exploits !