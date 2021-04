Nogaro, Qualifs : Ferté (Alpine) et Pla (Mercedes) en pole !

Avant les deux courses du meeting des Coupes de Pâques de Nogaro, deux sessions qualificatives étaient au programme du samedi sous le soleil du tracé gersois.

Quatre ans après sa pole en Porsche Cayman, Alain Ferté s’est offert une nouvelle pole en Q1, cette fois au volant d’une Alpine A110 GT4/Bodemer Auto. La Q2 est revenue à l’irrésistible Jim Pla sur la Mercedes-AMG GT3/AKKA-ASP #87. Alain Ferté et Jim Pla s’étaient déjà partagé les poles Pro-Am l’année passée à Nogaro. Bis repetita en 2021, toujours en Pro-Am, cette fois avec le général en plus.

Coucou le revoilou ! On vous a souvent dit que le temps n’avait pas de prise sur Alain Ferté et cette première qualification 2021 a une nouvelle montré que le Normand n’avait rien perdu de sa pointe de vitesse. Le pilote de l’Alpine A110 GT4 #35, qui roule en Pro-Am, s’est montré le plus rapide de la Q1 en 1:32.732. Le jeune Enzo Joulié, qui fait ses débuts en FFSA GT, s’élancera depuis la première ligne avec à la clé la pole en Silver. Le pilote CD Sport a concédé 0.125s.

On trouve ensuite Paul Evrard (Mercedes/AKKA) et Romain Leroux (Aston Martin Vantage GT4/AGS Events), tous deux évoluant en Silver. Nelson Lukes (K-Worx) a montré qu’il ne fallait pas enterrer trop vite la Ginetta G55 GT4 avec un 5e temps à 0.482s de la pole. La mieux classée des Audi R8 LMS GT4 a été la #42 de Fabien Michal (Saintéloc Racing), triple champion Pro-Am. Douze pilotes ont terminé dans la même seconde. Du côté de la classe Am, Pascal Huteau a offert la première pole 2021 à l’Audi R8 LMS GT4/Full Motorsport #5.

Les chronos de la Q1 sont ici

Déjà en pointe lors de la deuxième séance d’essais libres, Jim Pla a récidivé en Q2 pour décrocher la pole au volant de la Mercedes-AMG GT3/AKKA-ASP Team #87. Le Biterrois a réalisé son tour le plus rapide en 1:32.136, soit 32 millièmes plus vite que l’Alpine A110 GT4/Mirage Racing de Vincent Beltoise. Mirage Racing aura une Alpine en deuxième ligne grâce au 3e temps de Gaël Castelli. Pour ses débuts en Mercedes-AMG GT4, Simon Gachet (AKKA-ASP) a été crédité d’un bon 4e temps.

Derrière les quatre pilotes plus rapides qui roulent en Pro-Am, on retrouve Valentin Hasse-Clot sur l’Aston Martin Vantage GT4/AGS Events #007, poleman en Silver. Mateo Herrero partira derrière sur l’Alpine A110 GT4/CMR. Christophe Hamon a permis à l’Audi R8 LMS GT4 #5 de donner une double pole en Am à Full Motorsport. Seize GT4 ont terminé dans la même seconde.

Les chronos de la Q2 sont ici

Le départ de la course 1 sera donné dimanche à 13h50…