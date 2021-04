Nogaro, Libres 2 : Pla/Beaubelique prennent le dessus

D’après le site FFSA GT :

Un soleil généreux inonde le Gers en ce week-end pascal et les conditions étaient donc optimales lorsque les concurrents du Championnat de France FFSA GT ont pris la piste pour leur seconde séance d’essais libres ce samedi matin.

Durant 60 minutes, pilotes et équipes ont travaillé pour déterminer les meilleurs réglages en vue des courses, mais aussi en vue des essais qualificatifs qui auront lieu ce samedi à partir de 16h20.

Auteur d’un chrono de 1’32’’659 en tout début de séance, Jim Pla a placé la Mercedes-AMG GT4 #87 qu’il partage avec Jean-Luc Beaubelique tout en haut de la feuilles des résultats. Derrière les représentants de l’équipe AKKA-ASP, on retrouvait cinq Alpine A110 GT4 avec, dans l’ordre, les deux « Berlinettes » du Mirage Racing de Rodolphe Wallgren-Gaël Castelli (#222) et Vincent Beltoise-Romano Ricci (#13) devant les modèles similaires de Grégoire Demoustier-Alain Ferté (#35 Bodemer Auto), Rudy Servol-Nicolas Prost (#36 CMR) et Stéphane Lémeret-Matéo Herrero (#110 CMR).

La paire Lémeret-Herrero était aussi la plus rapide en Silver Cup avec cinq marques différentes dans le top 5. Derrière l’Alpine de CMR, on retrouvait en effet Romain Leroux et Valentin Hasse-Clot (Aston Martin Vantage AMR GT4 #007 – AGS Events), Sacha Bottemane-Lonni Martins (Audi R8 LMS GT4 #6 – Team Fullmotorsport), Nelson Lukes-Benoit Castagné (Ginetta G55 GT4 – K-Worx Racing) et Erwan Bastard-Antoine Potty (Toyota GR Supra GT4 – CMR).

Profitant notamment d’une dégradation des pneumatiques apparemment moins importante sur la piste gersoise, l’Alpine A110 GT4 s’est aussi montrée en Am Cup avec le meilleur chrono de la #76 Bodemer Auto de Jean-Charles Rédélé et Laurent Coubard. Le duo a devancé l’Audi R8 LMS GT4 #5 Team Fullmotorsport de Christophe Hamon-Pascal Huteau et la Ginetta G55 GT4 #9 JSB Compétition pilotée par Florian Briché et Mathieu Casalonga.

À 16h20, les essais qualificatifs permettront de déterminer les grilles de départ des deux courses avec le Pilote 1 disputant la première séance de 20 minutes avant d’être relayé dans la foulée par son équipier. Qui seront les premiers polemen de cette saison 2021 ? Réponse dans quelques heures.

