NLS 4 : 146 autos sur la Nordschleife

Le championnat Nürburgring Endurance Series reprend ses droits ce samedi pour le quatrième rendez-vous de la saison. La liste des engagés compte 146 autos, dont 10 GT3 inscrites en Pro. La course aura un format de 4 heures.

Trois Audi R8 LMS GT3 seront présentes sur la Nordschleife avec Phoenix Racing (Kolb/Westbrook), Audi Sport Team (Vervisch/Drudi/Winkelhock), Car Collection Motorsport (Dontje/Ortmann/Winkelhock) et Team Equipe Vitesse (Heimrich/Klasen/Adams). Il faudra se méfier de la Mercedes-AMG GT3 alignée par Mercedes-AMG Team HRT AutoArenA pour Patrick Assenheimer, Dominik Baumann et Dirk Müller. L’autre Mercedes, engagée en Am par GetSpeed, sera confiée à John Shoffnner, Janine Hill, Fabian Schiller et Adam Osieka.

Deux Porsche 911 GT3-R seront en piste chez KCMG avec Romain Dumas, Dennis Olsen et Alexandre Imperatori d’un côté, Edoardo Liberati, Josh Burdon et Dennis Olsen sur l’autre. Frikadelli Racing Team aura une Porsche en Pro-Am pour Klaus Abbelen et Jeroen Bleekemolen. Trois des quatre BMW M6 GT3 seront en Pro avec Walkenhorst Motorsport (Krognes/Pittard/Jensen), BMW Team Schnitzer (Farfus/Tomczyk) et ROWE Racing (Dusseldorp/Catsburg).

West Racing fera rouler une Aston Martin Vantage AMR GT4 pour Alexander West et Chris Goodwin dans la classe SP8T. A noter la présence de Job van Uitert sur une BMW M240i Racing Cup engagée par Walkenhorst Motorsport.

La liste des engagés est ici