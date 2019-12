Nissan GT-R LM NISMO, la story (part 3)…

Le clip diffusé lors du Super Bowl a fait son effet (lien). Une fois l’effet Super Bowl passé, Nissan a communiqué plus d’infos sur son prototype.

Le 2 février 2015, Nissan dévoile les détails de sa GT-R LM NISMO. Ben Bowlby, en charge de la conception de l’auto, se voulait confiant dès le début : “Nous avons un moteur essence V6 double turbo 3 litres très moderne mais classique. Il s’agit d’un système très efficace de sorte qu’il produise une grande quantité de puissance pour utiliser au maximum la quantité d’essence allouée. Pour être plus efficace, il faut plus de puissance. Nous brûlons une petite quantité de carburant, environ 30% de moins de ce qui était utilisé au Mans en 2013. Nous avons donc un moteur essence capable de produire d’une manière efficace une certaine quantité d’énergie, et en plus de cela, nous utilisons un système de récupération d’énergie cinétique (ERS). Nous voulons libérer l’énergie très rapidement pour ramener la voiture à une bonne vitesse le plus vite possible. La clé est de stocker l’énergie, puis de relâcher le plus rapidement possible, ce qui rend notre système très compétitif.“

C’est aussi le 2 février 2015 que Nissan officialise la présence de Marc Gené en tant que pilote officiel.

Compte tenu de l’architecture de l’auto, les pneumatiques jouent un rôle essentiel. Audi, Porsche et Toyota utilisent des dimensions de 31/71-18 contre 31/71-16 à l’avant sur la Nissan et 20/71-16 à l’arrière. Michelin a travaillé sur les pneus à partir d’une clé USB, comme l’explique Nicolas Goubert, directeur technique de Michelin Motorsport : “Nous avons débuté la conception des pneus pour la Nissan sur simulateur à partir d’une clé USB. Notre partenaire nous a fourni un fichier donnant les contraintes subies par les pneus, roue par roue, mesurées lors d’un roulage de la voiture sur un circuit donné. Notre partenaire a donc protégé la confidentialité de son projet, et nous n’avions pas besoin d’en savoir plus.”

Le 13 février, on connaît sept des neuf pilotes : Matsuda, Gené, Pla, Mardenborough, Tincknell, Krumm, Ordonez. L’Espagnol, premier lauréat de la Nissan GT Academy, a reçu la confirmation de sa présence dans une mise en scène vidéo (lien).

A suivre…