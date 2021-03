Niklas Krütten et Matt Bell rejoignent COOL Racing

Jusqu’à présent, seul Nicolas Maulini avait été confirmé sur la Ligier JS P320 LMP3 de la structure suisse pour la saison European Le Mans Series 2021. On sait désormais qu’il sera accompagné de Niklas Krütten et Matt Bell.

Âgé de 18 ans, Niklas quitte la monoplace après avoir remporté le championnat Rookie de l’Euroformula Open 2020, terminant cinquième du classement général devant des pilotes beaucoup plus expérimentés. Le jeune espoir allemand est rejoint par Matt Bell qui connait l’équipe puisqu’il roule déjà avec COOL Racing en Michelin Le Mans Cup depuis 2020 remportant une victoire au Paul Ricard et signant deux podiums à Road to Le Mans. Le pilote britannique a déjà évolué dans la catégorie LMP3 du ELMS en 2018, obtenant une victoire à Silverstone et plusieurs podiums.

Nicolas Lapierre, Directeur Général : « Nous sommes heureux d’accueillir aussi tôt dans sa carrière un jeune pilote venant de la monoplace. Niklas était très rapide en F3 et il a terminé meilleur Rookie du championnat Euroformula Open 2020. Nous avons déjà commencé à travailler ensemble cet hiver et il a tout de suite été dans le rythme, avec une bonne compréhension de l’endurance. Je suis impatient de le voir évoluer en course avec Matt Bell qui a une grande connaissance du LMP3 et qui sera le chef de file de cet équipage. Nicolas Maulini est l’un des meilleurs pilotes Bronze du plateau, il a beaucoup d’expérience, il est très rapide et fiable et nous sommes heureux qu’il continue avec nous après la Michelin Le Mans Cup. Ce sera notre première saison dans la catégorie LMP3 en ELMS, nous allons procéder par étape, mais nous avons un super équipage qui devrait évoluer avec les meilleurs. »